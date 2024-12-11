「日不落」的秘訣！　太陽死神杜蘭特有望傷癒復出戰拓荒者

▲太陽王牌球星杜蘭特有望在下周一對上拓荒者之戰傷癒復出。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

本季在「死神」杜蘭特(Kevin Durant)缺陣情況下，僅打出1勝9敗低迷戰績的鳳凰城太陽，終於將迎接這位進攻大殺器回歸了！根據《ESPN》權威記者查拉尼亞(Shams Charania)透露，杜蘭特很可能在台灣時間下周一(16日)對上波特蘭拓荒者之戰正式回歸，對於太陽軍團來說，無疑是一大振奮消息。

近日因為腳踝扭傷缺席3場比賽的杜蘭特，目前恢復進度良好，根據《ESPN》報導，杜蘭特很可能在台灣時間周日或是周一的比賽正式復出，以周一在自家主場對上拓荒者的機率較大。

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本季杜蘭特在陣時，太陽開季一度打出8勝1敗，位居西區龍頭的亮眼戰績，但隨後杜蘭特遭遇小腿傷勢，也讓球隊戰力明顯下滑跡象。

所幸杜蘭特在11月底復出，出賽4戰就替太陽贏得其中3勝，不過在對上聖安東尼奧馬刺之戰再度遭遇腳踝傷勢，並一路休兵至今。

目前杜蘭特本季已經因傷缺席10場比賽，上賽季他僅缺陣7戰，健康出賽75場寫下自2018-19賽季以來新高。

不過本季雖然季初就大小傷勢不斷，但杜蘭特整體攻守仍展現高水準，場均能攻下25.8分、6.7籃板、3.1助攻、1.5阻攻，整體投籃命中率高達53.6%，三分球命中率更是44.9％的高水準演出。

當有杜蘭特在陣，本季戰績高達11勝2敗情況下，杜蘭特若能傷癒回歸，對於目前暫居西區第10名的太陽來說，整體戰力肯定是一大利多。

▲太陽本季是否有杜蘭特坐鎮，戰績差別極大。（圖／達志影像／美聯社）