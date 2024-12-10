企業射箭聯賽頒獎典禮　戴宇軒、風佑築奪箭林之王、后

▲22歲「箭林之王」戴宇軒、18歲「箭林之后」風佑築。（圖／中華民國射箭協會提供）

記者杜奕君／綜合報導

邁進第六屆的 2024中華企業射箭聯賽，今晚於台北凱撒飯店舉行年度「箭尊爭霸」頒獎典禮，年度冠軍由新竹市愛山林奪下，這也是愛山林射箭隊繼 2021 年後再度贏得總冠軍殊榮，但居次的新北凱撒一舉包攬了箭林之王、男子天團和女子天團三項大獎。

2024中華企業射箭聯賽頒典禮，今與會長官貴賓包括中華民國射箭協會理事長林鴻道主席、體育署主任秘書呂忠仁、教育部體育署競技運動組科長謝奇穎、中華民國體育運動總會秘書長王景成、國家運動訓練中心執行長龔榮堂以及特邀世界射箭總會秘書長迪倫(Tom Dielen)。

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「時間一晃眼就過了6年，也即將是上小學的年齡，中華民國射箭協理林鴻道理事長說，「因為企業聯賽的舉辦，幫助了選手的技術和經驗的提升相當有幫助，感謝支持聯賽的企業，有了企業的支持，我們未來才能不只上小學，還要繼續上中學、高中到大學。」

▲新竹市愛山林射箭隊第二度奪下年度冠軍。（圖／中華民國射箭協會提供）

第六屆中華企業射箭聯賽由新竹市愛山林第二度奪下總冠軍，愛山林從季初一度滑落到第六，但憑藉著不服輸的韌性，到季末反超成為第二，並且在總冠軍賽中與新北凱撒戰到第5戰，最後「以下剋上」逆襲成功反以4比1拿下年度總冠軍，過程極具戲劇化。

「堅持不懈，應該是運動場上最難得的精神！」新竹市愛山林教練王正邦說，「今年隊伍因為一開始重組，大家剛開始都還彼此不熟悉還在互相調整，所以季初一度掉到第六，但最重要是選手們都沒有放棄，我們相信，只要不放棄就可以爭取到最好的成績。」

今天頒獎中最引人矚目的「箭林之王」、「箭林之后」都由新生代選手拿下，箭林之王由新北凱撒的22歲戴宇軒獲得、箭林之后更由明德高中生、年僅18歲風佑築拿下，今年新世代箭手展現了接班的氣勢，讓台灣射箭更添未來發展的空間。

▲22歲戴宇軒獲得「箭林之王」封號。（圖／中華民國射箭協會提供）

11月才剛滿22歲的戴宇軒今年度過了神奇的一年，還成功取得進軍巴黎奧運的機會，雖然個人賽在32強落敗止步，但戴宇軒還是很有自信的說：「其實台灣射箭一直有在進步，台灣的射箭水準並不差，只是現在國與國之間常常都只有1、2分的差距，選手必須要懂得即時做調整，台灣選手可以藉由企業聯賽這些高張力模式來多做磨鍊。」

對於首度拿下「箭林之王」，戴宇軒說，「這要謝謝隊友的協助，這個獎是大家共同努力下來的，這也代表了台灣年輕箭手有所突破，我們有能力起來做世代銜接的能力。」戴宇軒也為自己明年設定下兩個目標，「第一、明年企業聯賽，我們不會再心軟了，第二、希望明年可以為自己拿下一個世界盃的個人金牌。」

而同樣也是首度拿下「箭林之后」更是年僅18歲的明德高中學生風佑築，她不僅在今年企業聯賽表現突出，同時也排在巴黎奧運代表隊第四位，與巴黎奧運擦身而過，風佑築雖然覺得可惜，但她說，「從進入到高中後，自信心提升不少，但還是不夠穩定，特別是遇到風向變化時容易會小怯場。」

風佑築年紀雖小，在獲得「箭林之后」獎項後讓她信心大增，她說，「除了要加強穩定性之外，心態上也要更加成熟。」風佑築來自苗栗南庄的賽夏族，她說：「高中被選進國訓後跟學姐雷千瑩學習了很多，她也時常用她自身的案例來教我，很謝謝她的指導；巴黎奧運雖然沒跟上，但接下來名古屋亞運我就不會放過了！」



2024中華企業射箭聯賽6年各獎項名單

箭尊爭霸 箭林之王

戴宇軒(新北凱撒)

箭尊爭霸 箭林之后

風佑築(協會青年)

箭尊爭霸 黃金混雙

蘇芯羽／林育淵(台中銀行)

箭尊爭霸 男子天團

黃立承／鄭祥輝／楊宗翰(新北凱撒)

箭尊爭霸 女子天團

詹紫媚／隋昀瑾／陳玟馨(新北凱撒)

▲年僅18歲的明德高中學生風佑築獲得「箭林之后」。（圖／中華民國射箭協會提供）

