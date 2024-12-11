快訊／36分狂勝南韓勁旅　領航猿東超聯賽橫掃3連勝

▲領航猿葛拉漢此戰面對南韓職籃勁旅，單場轟下27分、10籃板表現出色。（圖／東超聯賽提供）

記者杜奕君／綜合報導

EASL東超聯賽，11日開拔前進至澳門新濠影匯球場開打，兩支代表台灣的球隊桃園璞園領航猿、新北國王都將出賽，晚間首戰由領航猿交手南韓KBL球隊水原KT音速彈。此戰領航猿3巨頭葛拉漢、伯朗以及盧峻翔展現兇猛火力，聯手轟下66分，末節一度領先達38分，最終領航猿也以100比64痛宰音速彈，拿下東超聯賽3連勝。

此次音速彈當家球星，王牌主控許訓因手腕傷勢並未隨隊來到澳門，也讓團隊戰力面臨考驗。開賽領航猿火力全開，團隊前5次出手都順利命中，靠著盧峻翔搶分，加上伯朗、葛拉漢連續三分冷箭，領航猿取得16分領先。隨後領航猿葛拉漢投進本節個人第3顆三分球，首節打完就以34比17大幅領先音速彈。

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▲領航猿一哥盧峻翔此戰也有17分進帳。（圖／東超聯賽提供）

第2節開局領航猿又由李家慷、關達祐加上伯朗連續得手，一波6比0攻勢，將領先擴大至23分，隨後葛拉漢持續發揮爛仗王單打本領，領航猿始終維持大幅領先優勢，在葛拉漢半場拿下18分帶領下，領航猿上半場結束以52比30壓制音速彈。

下半場開打後，音速彈整體攻勢逐漸回穩，但領航猿仍靠著葛拉漢、伯朗以及本土一哥盧峻翔3人連線出擊，3節打完以75比52持續大幅領先。

末節領航猿開局又是團隊串聯，葛拉漢強勢切入拋投帶動一波25比10攻勢，最終領航猿就以100比64大勝音速彈，拿下東超聯賽3連勝。

此戰領航猿以葛拉漢拿下27分、10籃板、3助攻、2抄截最佳，伯朗22分、8籃板、3助攻，盧峻翔則有17分、3籃板、3助攻。

▲領航猿高砲塔伯朗此戰也轟下22分。（圖／東超聯賽提供）