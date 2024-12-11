運動雲

>

快訊／36分狂勝南韓勁旅　領航猿東超聯賽橫掃3連勝

▲領航猿葛拉漢、伯朗、盧峻翔。（圖／東超聯賽提供）

▲領航猿葛拉漢此戰面對南韓職籃勁旅，單場轟下27分、10籃板表現出色。（圖／東超聯賽提供）

記者杜奕君／綜合報導

EASL東超聯賽，11日開拔前進至澳門新濠影匯球場開打，兩支代表台灣的球隊桃園璞園領航猿、新北國王都將出賽，晚間首戰由領航猿交手南韓KBL球隊水原KT音速彈。此戰領航猿3巨頭葛拉漢、伯朗以及盧峻翔展現兇猛火力，聯手轟下66分，末節一度領先達38分，最終領航猿也以100比64痛宰音速彈，拿下東超聯賽3連勝。

此次音速彈當家球星，王牌主控許訓因手腕傷勢並未隨隊來到澳門，也讓團隊戰力面臨考驗。開賽領航猿火力全開，團隊前5次出手都順利命中，靠著盧峻翔搶分，加上伯朗、葛拉漢連續三分冷箭，領航猿取得16分領先。隨後領航猿葛拉漢投進本節個人第3顆三分球，首節打完就以34比17大幅領先音速彈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲領航猿葛拉漢、伯朗、盧峻翔。（圖／東超聯賽提供）

▲領航猿一哥盧峻翔此戰也有17分進帳。（圖／東超聯賽提供）

第2節開局領航猿又由李家慷、關達祐加上伯朗連續得手，一波6比0攻勢，將領先擴大至23分，隨後葛拉漢持續發揮爛仗王單打本領，領航猿始終維持大幅領先優勢，在葛拉漢半場拿下18分帶領下，領航猿上半場結束以52比30壓制音速彈。

下半場開打後，音速彈整體攻勢逐漸回穩，但領航猿仍靠著葛拉漢、伯朗以及本土一哥盧峻翔3人連線出擊，3節打完以75比52持續大幅領先。

末節領航猿開局又是團隊串聯，葛拉漢強勢切入拋投帶動一波25比10攻勢，最終領航猿就以100比64大勝音速彈，拿下東超聯賽3連勝。

此戰領航猿以葛拉漢拿下27分、10籃板、3助攻、2抄截最佳，伯朗22分、8籃板、3助攻，盧峻翔則有17分、3籃板、3助攻。

▲領航猿葛拉漢、伯朗、盧峻翔。（圖／東超聯賽提供）

▲領航猿高砲塔伯朗此戰也轟下22分。（圖／東超聯賽提供）

關鍵字： 東超領航猿葛拉漢盧峻翔布朗EASLPLG台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

獨行俠「真大腿」是他！　華盛頓本季出賽19戰狂掃15勝

獨行俠「真大腿」是他！　華盛頓本季出賽19戰狂掃15勝

快訊／前PLG職籃「選秀狀元」下放SBL　雲豹阿拉薩轉戰台啤效力

快訊／前PLG職籃「選秀狀元」下放SBL　雲豹阿拉薩轉戰台啤效力

殺！近12戰場均轟34.4分　安戴托昆波挺公鹿勇闖NBA盃4強！

殺！近12戰場均轟34.4分　安戴托昆波挺公鹿勇闖NBA盃4強！

快訊／領航猿又得獎了！　布依德勇奪PLG職籃11月MVP

快訊／領航猿又得獎了！　布依德勇奪PLG職籃11月MVP

「日不落」的秘訣！　太陽死神杜蘭特有望傷癒復出戰拓荒者

「日不落」的秘訣！　太陽死神杜蘭特有望傷癒復出戰拓荒者

企業射箭聯賽頒獎典禮　戴宇軒、風佑築奪箭林之王、后

企業射箭聯賽頒獎典禮　戴宇軒、風佑築奪箭林之王、后

送7萬「純金999金番薯」　海神迎隊史首次9天5戰考驗

送7萬「純金999金番薯」　海神迎隊史首次9天5戰考驗

戰神射手黃聰翰帶愛女Q妹拍宣傳照　8號球衣有滿滿父愛巧思

戰神射手黃聰翰帶愛女Q妹拍宣傳照　8號球衣有滿滿父愛巧思

領航猿成本季PLG霸主　葛拉漢勇奪單周最佳球員

領航猿成本季PLG霸主　葛拉漢勇奪單周最佳球員

快訊／墊底爐主攻城獅急補強　新洋將「敢搏」來了

快訊／墊底爐主攻城獅急補強　新洋將「敢搏」來了

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

熱門新聞

經典賽資格賽35人大變陣！陳傑憲唯一重複　曾豪駒曝原因

林家正回台打中職？　經紀公司回應了

朱育賢確定後換兄弟「雙子」受矚！詹子賢風向明朗

台鋼兄弟二選一！詹子賢去向未定盼今後明朗

林昱珉霸氣外露！　球探讚賞：與王建民大不同

專訪／「餅王配」果斷調度、心靈雞湯　陳冠宇：未來當教練好經驗

讀者回應

﻿

熱門新聞

1經典賽資格賽35人出爐！陳傑憲唯一重複

2林家正回台打中職？　經紀公司回應了

3「雙子」動向受矚！詹子賢談判縮小範圍

4台鋼？兄弟？詹子賢去向未定

5林昱珉霸氣外露！　球探讚賞：與王建民大不同

最新新聞

136分痛宰南韓　領航猿東超聯賽3連勝

2崑山侯柏睿驚天滿貫砲是木棒首轟

3首爾韓美混血捕手盛讚台灣投打

4周天成年終賽首戰不敵李梓嘉

5獨行俠真大腿　華盛頓出賽19場拿15勝

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

總統催婚！郭俊麟單膝下跪　在迪士尼求婚陳冠宇：他說好

曹錦輝分享練投影片　41歲飆出火球驚呆粉絲

老婆車上嗨放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：該送她去台灣嗎？

潘文輝狂飆161公里 　「火球」追平羅、曹

#林家正 微調打擊開心敲安！粉絲暴增成「家正婦」害羞謝支持

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

迷路動物夜裡無助徘徊　暖心警衛開門庇護幫找家

正妹粉絲和周杰倫合唱《珊瑚海》　 一開口網驚喜：好好聽！

連兩天被問對台軍演　陸外交部：台灣沒什麼國防部

言承旭曝「聽Ella歌長大」 她氣喊：我兒子要叫你阿伯XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366