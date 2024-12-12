澳門重現「林來瘋」！　林書豪飆27分稱有主場出賽錯覺

▲林書豪在澳門重現「林來瘋」熱潮。（圖／國王提供）

記者杜奕君／綜合報導

2024-25賽季東超籃球聯賽11日前進澳門，林書豪率領新北國王上演王子復仇記，以19分之差擊敗地主澳門黑熊。全場砍下27分、7籃板、6助攻、2抄截的林書豪，也被EASL官方選為單場最佳球員。林書豪賽後表示，「雖然是以客隊的身份來到澳門，但現場支持的氣氛讓我們甚至有在主場奮戰的錯覺，心中充滿感謝。」

兩隊在本季東超首次交手，國王在主場以12分之差吞敗，此役再度交手黑熊，國王軍團在林書豪強勢領軍下復仇成功，在全隊5人得分上雙，包含團隊投進12顆三分球的優勢火力帶動下，最終輕取黑熊，也奪得本季團隊在東超聯賽首勝。

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本場比賽林書豪攻下新北國王全隊最高的 27 分，賽後也被EASL官方選為單場最佳球員，林書豪表示，「這場勝利對我們來說非常重要，我們一點都不想輸掉幾個禮拜前的比賽，但澳門在我們的主場打得非常好，所以這次換我們作客，希望可以讓大家知道我們依舊是很優秀的球隊，很高興能拿下這場比賽。」

談到現場廣大為林書豪歡呼的球迷，林書豪感激的說，「真的非常謝謝大家對我們的支持，雖然這場比賽我們是以客隊的身份來到澳門，但現場支持的氣氛讓我們甚至有在主場奮戰的錯覺，尤其是今天的比賽比較晚才開始，但依舊有這麼多觀眾為我們加油，心中充滿感謝。」

國王在東超賽事接下來將於12月25日聖誕節當天開拔到日本沖繩，挑戰日本職籃勁旅琉球黃金國王，期盼能延續今天氣勢，繼續在東超賽事維持好表現。

▲新北國王在林書豪領軍下，於澳門搶下本季東超首勝。（圖／東超聯賽提供）