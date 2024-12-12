運動雲

>

澳門重現「林來瘋」！　林書豪飆27分稱有主場出賽錯覺

▲林書豪。（圖／新北國王提供）

▲林書豪在澳門重現「林來瘋」熱潮。（圖／國王提供）

記者杜奕君／綜合報導

2024-25賽季東超籃球聯賽11日前進澳門，林書豪率領新北國王上演王子復仇記，以19分之差擊敗地主澳門黑熊。全場砍下27分、7籃板、6助攻、2抄截的林書豪，也被EASL官方選為單場最佳球員。林書豪賽後表示，「雖然是以客隊的身份來到澳門，但現場支持的氣氛讓我們甚至有在主場奮戰的錯覺，心中充滿感謝。」

兩隊在本季東超首次交手，國王在主場以12分之差吞敗，此役再度交手黑熊，國王軍團在林書豪強勢領軍下復仇成功，在全隊5人得分上雙，包含團隊投進12顆三分球的優勢火力帶動下，最終輕取黑熊，也奪得本季團隊在東超聯賽首勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本場比賽林書豪攻下新北國王全隊最高的 27 分，賽後也被EASL官方選為單場最佳球員，林書豪表示，「這場勝利對我們來說非常重要，我們一點都不想輸掉幾個禮拜前的比賽，但澳門在我們的主場打得非常好，所以這次換我們作客，希望可以讓大家知道我們依舊是很優秀的球隊，很高興能拿下這場比賽。」

談到現場廣大為林書豪歡呼的球迷，林書豪感激的說，「真的非常謝謝大家對我們的支持，雖然這場比賽我們是以客隊的身份來到澳門，但現場支持的氣氛讓我們甚至有在主場奮戰的錯覺，尤其是今天的比賽比較晚才開始，但依舊有這麼多觀眾為我們加油，心中充滿感謝。」

國王在東超賽事接下來將於12月25日聖誕節當天開拔到日本沖繩，挑戰日本職籃勁旅琉球黃金國王，期盼能延續今天氣勢，繼續在東超賽事維持好表現。

▲新北國王林書豪、林書緯、奧帝。（圖／東超聯賽提供）

▲新北國王在林書豪領軍下，於澳門搶下本季東超首勝。（圖／東超聯賽提供）

關鍵字： 林書豪東超EASL林書緯奧帝曼尼高澳門黑熊新北國王

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

帶專屬啦啦隊前進澳門　盧峻翔大讚東超國際賽氛圍佳

帶專屬啦啦隊前進澳門　盧峻翔大讚東超國際賽氛圍佳

林俊吉決勝期重現一哥霸氣　夢想家捍衛魔鬼主場5連勝

林俊吉決勝期重現一哥霸氣　夢想家捍衛魔鬼主場5連勝

快訊／「林來瘋」降臨澳門　林書豪東超猛砍27分宰黑熊

快訊／「林來瘋」降臨澳門　林書豪東超猛砍27分宰黑熊

快訊／36分狂勝南韓勁旅　領航猿東超聯賽橫掃3連勝

快訊／36分狂勝南韓勁旅　領航猿東超聯賽橫掃3連勝

獨行俠「真大腿」是他！　華盛頓本季出賽19戰狂掃15勝

獨行俠「真大腿」是他！　華盛頓本季出賽19戰狂掃15勝

快訊／前PLG職籃「選秀狀元」下放SBL　雲豹阿拉薩轉戰台啤效力

快訊／前PLG職籃「選秀狀元」下放SBL　雲豹阿拉薩轉戰台啤效力

殺！近12戰場均轟34.4分　安戴托昆波挺公鹿勇闖NBA盃4強！

殺！近12戰場均轟34.4分　安戴托昆波挺公鹿勇闖NBA盃4強！

快訊／領航猿又得獎了！　布依德勇奪PLG職籃11月MVP

快訊／領航猿又得獎了！　布依德勇奪PLG職籃11月MVP

「日不落」的秘訣！　太陽死神杜蘭特有望傷癒復出戰拓荒者

「日不落」的秘訣！　太陽死神杜蘭特有望傷癒復出戰拓荒者

企業射箭聯賽頒獎典禮　戴宇軒、風佑築奪箭林之王、后

企業射箭聯賽頒獎典禮　戴宇軒、風佑築奪箭林之王、后

廟裡電風扇無插電自轉20分鐘　目擊者驚：扇頭還左右擺動！

熱門新聞

夢回奧運！李洋躺地救球美技連發　麟洋配年終賽首戰擊敗自家人

朱育賢轉戰味全「峰迴路轉」　明年確定換穿新背號

經典賽資格賽35人大變陣！陳傑憲唯一重複　曾豪駒曝原因

快訊／「林來瘋」降臨澳門　林書豪東超猛砍27分宰黑熊

2主力無限期缺陣鵜鶘該徹底擺爛？6隊展開杜克「準狀元」爭奪戰

林俊吉決勝期重現一哥霸氣　夢想家捍衛魔鬼主場5連勝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李洋美技連發　麟洋配年終賽首勝

2朱育賢轉戰味全「峰迴路轉」　明年換背號

3經典賽資格賽35人出爐！陳傑憲唯一重複

4林來瘋前進澳門　豪神飆27分東超首勝

5鵜鶘該徹底擺爛？6隊展開準狀元爭奪戰

最新新聞

1林書豪飆27分　澳門重現林來瘋

2盧峻翔大讚　東超國際賽氛圍佳

3朱育賢轉戰味全「峰迴路轉」　明年換背號

4林俊吉展一哥霸氣　夢想家主場5連勝

5鵜鶘該徹底擺爛？6隊展開準狀元爭奪戰

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

總統催婚！郭俊麟單膝下跪　在迪士尼求婚陳冠宇：他說好

曹錦輝分享練投影片　41歲飆出火球驚呆粉絲

棒球女裁判劉柏君當洋基隊翻譯遇貴人哭了 感動拿台灣護照進聯合國領獎演講｜豈有此呂 EP337預告

老婆車上嗨放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：該送她去台灣嗎？

潘文輝狂飆161公里 　「火球」追平羅、曹

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

女騎士迴轉一半遇直行車　來不及騎開只好棄車保帥

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

蔡依林唱大巨蛋？曝雙J合體可能性　新專輯「有臉見人了」：請大家把錢存好！

林心如全程送別瓊瑤　俞小凡哽咽：感謝她對我的提拔
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366