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帶專屬啦啦隊前進澳門　盧峻翔大讚東超國際賽氛圍佳

▲領航猿葛拉漢、伯朗、盧峻翔。（圖／東超聯賽提供）

▲盧峻翔讚賞東超聯賽的國際性氛圍。（圖／東超聯賽提供）

記者杜奕君／綜合報導

桃園璞園領航猿在2024-25賽季東超籃球聯賽表現大放異彩，11日以100比64擊退南韓水原KT音速彈。全場繳出17分、3籃板、3助攻的領航猿一哥盧峻翔就表示，「東超有國際賽的感覺，但卻是代表職業球隊出賽，有自己的啦啦隊、自己的球迷，一起為比賽勝利去努力，這感覺真的很棒。」

此次兩支代表台灣參與本季東超的領航猿、新北國王，都在澳門拿下漂亮勝利。其中領航猿更帶著澳門限定的「Pilots Crew x EASL東超啦啦隊」，為首支受邀演出的台灣啦啦隊，成員包括牙牙、油米、姵宸、心璇、寧寧、依沛及韓籍成員趙娟週。

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全員身著極具代表性的「空姐」制服亮眼登場，出場掌聲及尖叫聲不斷，「Pilots Crew x EASL東超啦啦隊」完美複製桃園主場的應援風格，帶給澳門球迷有別以往的球賽風格，展現台灣籃球文化的獨特魅力！

最終領航猿就在10人有得分紀錄，全場狂勝36分的優勢火力下，最終喜迎東超小組賽3連勝。盧峻翔賽後提到，「今天的比賽大家都打得很團隊、很有侵略性，也很開心能夠贏下這場勝利。」

同時他也說到非常享受東超的氛圍，「有國際賽的感覺，但卻是代表職業球隊出賽，一切都很特別、很新鮮，有自己的啦啦隊、自己的球迷，一起為比賽勝利去努力，這感覺真的很棒。」

▲Pilots Crew x EASL東超啦啦隊前往澳門應援。（圖／領航猿提供）

▲Pilots Crew x EASL東超啦啦隊前往澳門應援。（圖／領航猿提供）

關鍵字： 盧峻翔領航猿東超EASLPLG台籃

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