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林俊吉決勝期重現一哥霸氣　夢想家捍衛魔鬼主場5連勝

▲夢想家林俊吉、馬建豪、霍爾曼，特攻謝亞軒、魏嘉豪、銳尼。（圖／TPBL職籃提供）

▲夢想家林俊吉決勝期連續拿分，幫助球隊捍衛主場5連勝。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃11日由新北中信特攻遠征中台灣，挑戰有「魔鬼主場」稱號的福爾摩沙夢想家，即便特攻開賽便傷了主力後衛柯南，但球隊仍展現強大韌性與夢想家一路纏鬥，反觀前役慘敗給新北國王的夢想家，直到末節決勝期才逐漸回神，靠著林俊吉關鍵得分，最終92比80擊敗特攻，夢想家喜迎主場5連勝。

此戰特攻作客挑戰夢想家，首節進行至9分58秒時，特攻洋將柯南切入時造成膝蓋扭傷，隨後比賽都無法上陣。

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加上劉人豪也負傷退場，魏嘉豪首節就苦吞3犯，特攻後場戰力遭遇嚴峻考驗，反觀夢想家則靠著洋將帕奇爾爆扣帶起士氣，上半場打完取得46比35領先。

不過特攻在下半場回神，加上夢想家突然準心迷航，特攻末節一度逆轉取得3分領先優勢，不過決勝期夢想家本土一哥林俊吉連續中距離得手，最終幫助夢想家以12分之差捍衛主場5連勝。

夢想家總教練皮爾曼表示，「今天對於球員在下半場應變能力保持的非常的韌性，也有適時找到解決的方法。」

致勝功臣林俊吉則認為，「自己的表現越來越好，但今天失誤的部分有些遺憾，需要趕快再修正。」

▲夢想家林俊吉、馬建豪、霍爾曼，特攻謝亞軒、魏嘉豪、銳尼。（圖／TPBL職籃提供）

▲特攻後場戰力吃緊，魏嘉豪此戰挺身而出砍下16分。（圖／TPBL職籃提供）

特攻總教練李逸驊則表示，「柯南及劉人豪退場之後，少了兩個控球後衛，魏嘉豪就非常辛苦，且後續外援戰力只剩兩位的情況下，對他們的體力是非常大的考驗。」

至於柯南的傷勢，李逸驊透露，「柯南摔到膝蓋後，目前走路還是一跛一跛，明天去醫院做詳細檢查後才知道後續。」

此戰夢想家5人得分達雙位數，林俊吉拿下12分、3籃板、3助攻、2抄截，馬建豪15分、5籃板，洋將方面霍爾曼13分、14籃板、5助攻、4阻攻，高柏鎧11分、14籃板。

最後決勝期失守的特攻方面，魏嘉豪三分球5投4中拿下16分、7籃板，銳尼11分、14籃板，克力斯則有全場最高19分外帶10籃板、5助攻演出。

▲夢想家林俊吉、馬建豪、霍爾曼，特攻謝亞軒、魏嘉豪、銳尼。（圖／TPBL職籃提供）

▲夢想家成功捍衛主場5連勝。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： 林俊吉夢想家特攻魏嘉豪柯南TPBL台籃

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