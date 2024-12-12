快訊／勇士翻船！　火箭終止對戰跨季15連敗闖NBA盃4強

記者杜奕君／綜合報導

本賽季「NBA盃」季中錦標賽的最後一張4強門票爭奪戰，12日由金州勇士作客踢館休士頓火箭展開，勇士在下半場靠著「咖哩大神」柯瑞(Stephen Curry)順利逆轉超前比分，但終場前3.5秒火箭格林(Jalen Green)關鍵兩罰命中，火箭就以91比90氣走勇士，除了拿下NBA盃4強門票，更順利終止對勇士跨季15連敗。

▲勇士搞砸大好領先，柯瑞無緣挺進NBA盃4強。（圖／路透）

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首節勇士靠著柯瑞與庫明加(Jonathan Kuminga)攜手出擊，至於火箭則靠著主戰長人森根(Alperen Sengun)領軍抗敵，首節勇士僅以18比20小幅落後地主火箭。

但第2節火箭開局打出一波20比8猛烈攻勢，一度將領先擴大至40比26，但此時勇士希爾德(Buddy Hield)與波傑姆斯基(Brandin Podziemski)連拿5分稍稍止血。

此時勇士一哥柯瑞也挺身而出，先是助攻妙傳格林(Draymond Green)，隨後又抄截快攻上籃得手，將落後縮小至5分差。不過火箭仍靠森根上半場獨拿14分、8籃板，率領地主火箭以44比37領先，至於柯瑞則有10分、2籃板、4助攻、2抄截進帳。

下半場勇士急起直追，庫明加連續強攻對手禁區又將落後縮小至2分，但此時上半場外線失準的火箭連續兩記三分球止血，不過勇士又靠著主力群起飆分，柯瑞一次強行切入拋射提振士氣，隨後勇士希爾德連續三分彈得手，勇士逆轉超前比分，3節打完也以69比68取得領先。

末節勇士柯瑞再度三分球開火，帶起一波9比4攻勢也讓球隊以6分超前，但火箭此時回神，布魯克斯(Dillon Brooks)抄截後雙手爆扣追到1分差，隨後雙方進入白熱化激烈對抗，格林一次對森根的兇狠犯規，更是引來火箭主場球迷噓聲不斷。

終場前1分16秒，火箭主控范弗利特三分球命中，將落後縮小為3分，隨後雙方進攻都無建樹，但火箭森根在終場前27.2秒禁區單打得手追到1分差。

隨後勇士柯瑞三分球出手未果，雙方激烈爭搶籃板情況下，庫明加遭吹犯規，火箭格林終場前3.5秒兩罰俱中，讓火箭逆轉1分領先，也逼使勇士急喊暫停。

勇士最後一擊險些無法成功發球，柯瑞遭到嚴防無法出手下，波傑姆斯基匆忙外線出手未能命中，最終火箭不僅贏球拿下前進拉斯維加斯的NBA盃4強門票，更終止對戰勇士「跨季15連敗」。

▲火箭終止對戰勇士15連敗，也順利勇闖本屆NBA盃4強。（圖／路透）