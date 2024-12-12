運動雲

>

快訊／勇士翻船！　火箭終止對戰跨季15連敗闖NBA盃4強

記者杜奕君／綜合報導

本賽季「NBA盃」季中錦標賽的最後一張4強門票爭奪戰，12日由金州勇士作客踢館休士頓火箭展開，勇士在下半場靠著「咖哩大神」柯瑞(Stephen Curry)順利逆轉超前比分，但終場前3.5秒火箭格林(Jalen Green)關鍵兩罰命中，火箭就以91比90氣走勇士，除了拿下NBA盃4強門票，更順利終止對勇士跨季15連敗。

▲勇士柯瑞、火箭范弗利特。（圖／路透）

▲勇士搞砸大好領先，柯瑞無緣挺進NBA盃4強。（圖／路透）

[廣告]請繼續往下閱讀...

首節勇士靠著柯瑞與庫明加(Jonathan Kuminga)攜手出擊，至於火箭則靠著主戰長人森根(Alperen Sengun)領軍抗敵，首節勇士僅以18比20小幅落後地主火箭。

但第2節火箭開局打出一波20比8猛烈攻勢，一度將領先擴大至40比26，但此時勇士希爾德(Buddy Hield)與波傑姆斯基(Brandin Podziemski)連拿5分稍稍止血。

此時勇士一哥柯瑞也挺身而出，先是助攻妙傳格林(Draymond Green)，隨後又抄截快攻上籃得手，將落後縮小至5分差。不過火箭仍靠森根上半場獨拿14分、8籃板，率領地主火箭以44比37領先，至於柯瑞則有10分、2籃板、4助攻、2抄截進帳。

下半場勇士急起直追，庫明加連續強攻對手禁區又將落後縮小至2分，但此時上半場外線失準的火箭連續兩記三分球止血，不過勇士又靠著主力群起飆分，柯瑞一次強行切入拋射提振士氣，隨後勇士希爾德連續三分彈得手，勇士逆轉超前比分，3節打完也以69比68取得領先。

末節勇士柯瑞再度三分球開火，帶起一波9比4攻勢也讓球隊以6分超前，但火箭此時回神，布魯克斯(Dillon Brooks)抄截後雙手爆扣追到1分差，隨後雙方進入白熱化激烈對抗，格林一次對森根的兇狠犯規，更是引來火箭主場球迷噓聲不斷。

終場前1分16秒，火箭主控范弗利特三分球命中，將落後縮小為3分，隨後雙方進攻都無建樹，但火箭森根在終場前27.2秒禁區單打得手追到1分差。

隨後勇士柯瑞三分球出手未果，雙方激烈爭搶籃板情況下，庫明加遭吹犯規，火箭格林終場前3.5秒兩罰俱中，讓火箭逆轉1分領先，也逼使勇士急喊暫停。

勇士最後一擊險些無法成功發球，柯瑞遭到嚴防無法出手下，波傑姆斯基匆忙外線出手未能命中，最終火箭不僅贏球拿下前進拉斯維加斯的NBA盃4強門票，更終止對戰勇士「跨季15連敗」。

▲勇士柯瑞、火箭范弗利特。（圖／路透）

▲火箭終止對戰勇士15連敗，也順利勇闖本屆NBA盃4強。（圖／路透）

關鍵字： NBA柯瑞勇士NBA盃火箭森根希爾德庫明加

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／TPBL職籃場均24分得分王捷翼慘失業　特攻宣布簽新洋將德芬

快訊／TPBL職籃場均24分得分王捷翼慘失業　特攻宣布簽新洋將德芬

大逆轉！「鷹王」楊恩砍22分11助攻　老鷹擊敗尼克挺進NBA盃4強

大逆轉！「鷹王」楊恩砍22分11助攻　老鷹擊敗尼克挺進NBA盃4強

澳門重現「林來瘋」！　林書豪飆27分稱有主場出賽錯覺

澳門重現「林來瘋」！　林書豪飆27分稱有主場出賽錯覺

帶專屬啦啦隊前進澳門　盧峻翔大讚東超國際賽氛圍佳

帶專屬啦啦隊前進澳門　盧峻翔大讚東超國際賽氛圍佳

林俊吉決勝期重現一哥霸氣　夢想家捍衛魔鬼主場5連勝

林俊吉決勝期重現一哥霸氣　夢想家捍衛魔鬼主場5連勝

快訊／「林來瘋」降臨澳門　林書豪東超猛砍27分宰黑熊

快訊／「林來瘋」降臨澳門　林書豪東超猛砍27分宰黑熊

快訊／36分狂勝南韓勁旅　領航猿東超聯賽橫掃3連勝

快訊／36分狂勝南韓勁旅　領航猿東超聯賽橫掃3連勝

獨行俠「真大腿」是他！　華盛頓本季出賽19戰狂掃15勝

獨行俠「真大腿」是他！　華盛頓本季出賽19戰狂掃15勝

快訊／前PLG職籃「選秀狀元」下放SBL　雲豹阿拉薩轉戰台啤效力

快訊／前PLG職籃「選秀狀元」下放SBL　雲豹阿拉薩轉戰台啤效力

殺！近12戰場均轟34.4分　安戴托昆波挺公鹿勇闖NBA盃4強！

殺！近12戰場均轟34.4分　安戴托昆波挺公鹿勇闖NBA盃4強！

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

熱門新聞

經典賽資格賽教練團調整　陳宗宏加入陣容

兄弟全力留人！詹子賢昨與母隊會面「充分溝通」　

朱育賢轉戰味全「峰迴路轉」　明年確定換穿新背號

夢回奧運！李洋躺地救球美技連發　麟洋配年終賽首戰擊敗自家人

「想要包廂自己買」洋基堅持公平原則！凱許曼不後悔未簽下索托

陳傑憲獲世界12強棒球賽MVP　日本母校高掛布條慶賀

讀者回應

﻿

熱門新聞

1經典賽資格賽教練團　陳宗宏加入

2詹子賢昨會面兄弟　劉志威：充分溝通

3朱育賢轉戰味全「峰迴路轉」　明年換背號

4李洋美技連發　麟洋配年終賽首勝

5要包廂自己買！洋基不後悔未簽下索托

最新新聞

1雲林縣封花蓮縣　徐磊8強戰登板

2巴薩歐冠3比2擊退多特蒙德奪勝　

3八村壘教隊友說日語 網友大讚詹皇發音

4紐約公敵　老鷹楊恩贏球大玩空氣骰子

5詹皇之子迎首場G聯盟客場出賽

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

總統催婚！郭俊麟單膝下跪　在迪士尼求婚陳冠宇：他說好

曹錦輝分享練投影片　41歲飆出火球驚呆粉絲

棒球女裁判劉柏君當洋基隊翻譯遇貴人哭了 感動拿台灣護照進聯合國領獎演講｜豈有此呂 EP337預告

老婆車上嗨放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：該送她去台灣嗎？

#林家正 微調打擊開心敲安！粉絲暴增成「家正婦」害羞謝支持

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

蔡依林唱大巨蛋？曝雙J合體可能性　新專輯「有臉見人了」：請大家把錢存好！

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

林心如全程送別瓊瑤　俞小凡哽咽：感謝她對我的提拔

范瑋琪睽違5年大陸復出巡迴！　哽咽吐心聲「失去很多」網友不買單
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366