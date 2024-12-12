快訊／TPBL職籃場均24分得分王捷翼慘失業　特攻宣布簽新洋將德芬

▲TPBL職籃得分王捷翼慘失業 。（圖／中信特攻提供）

記者杜奕君／綜合報導

即便是場均能轟下24分的聯盟「得分王」，在台灣職籃也可能面臨失業遭釋出！TPBL職籃新北中信特攻12日宣布洋將戰力調整，與開季暫居聯盟得分王的捷翼(James Eads)解約，並簽下新洋將全能前鋒德芬(Tevin Mack)。

27歲的美國籍前鋒德芬，選擇背號8號，身高200公分、體重104公斤，大學期間於一級男子籃球錦標賽（NCAA）征戰，2021年於歐洲展開職業生涯，曾於希臘籃球甲級聯賽（HEBA A1）及中國男子籃球職業聯賽（CBA）出賽。

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德芬擁有在歐、亞兩洲的高層級聯盟出賽經驗，加上良好的身材條件及敏捷的速度，中信特攻球團總經理劉志威認為，德芬的加入能讓球隊的運作更加靈活，「德芬是機動性很好的3、4號位，不論身體素質或是面框的進攻皆具優勢，也可以做4號的對位防守，在球隊的運作上會比較靈活。」中信特攻球團期待德芬能打出特攻團隊精神，為球隊全力得分！

中信特攻團隊整體評估後，依照球隊隊形需求調整，決議與捷翼解約，謝謝捷翼對團隊的努力與付出。目前特攻外援戰力包含前鋒銳尼（Raynere Thornton）、中鋒克力斯（Kristijan Krajina）、中鋒葛瑞飛（Bryan Griffin）、後衛柯南（Conner Frankamp），以及新任特務德芬，中信特攻將持續調整洋將陣容，預計再補強一位大洋將，將於近日官宣。

▲TPBL職籃特攻宣布簽下新洋將德芬 。（圖／中信特攻提供）

