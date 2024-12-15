悲劇！七六人「新人王」大熱門麥肯　左膝半月板撕裂無限期缺陣

▲七六人新秀麥肯被視為本季新人王大熱門，不料卻因膝傷將無限期缺陣。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

本賽季NBA最「流年不利」球隊，絕對非費城七六人莫屬，球隊自開季就因傷兵潮導致戰績低迷，而這個賽季唯一最大亮點，被視為當前「年度新人王」最大熱門的首輪第16順位新秀麥肯(Jared McCain)，15日傳出左膝半月板撕裂傷勢，目前已經確定將進行手術，將面臨無限期缺陣狀況，對球隊戰力無疑是雪上加霜。

七六人休賽季大動作補強喬治(Paul George)加盟，與「大帝」恩比德(Joel Embiid)、明星控衛馬克西(Tyrese Maxey)組成夢幻三巨頭，季前就被視為衝擊東區總冠軍大熱門，不料開季至今3大球星輪番掛傷號，至今僅合體過3場比賽，球隊戰績更是慘不忍睹的7勝16敗，排名僅東區第12位。

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而七六人本季最大亮眼，今年首輪第16順位選進的雙能衛麥肯，在開季球隊面臨動盪情況下，反而打出優秀表現。

麥肯開季平均繳出15.3分、2.4籃板、2.6助攻，整體三分球命中率高達38.3%，曾兩度寫下單場得分達30分大關紀錄，被視為本賽季年度新人王最大熱門。

不料根據今日美媒最新消息，麥肯由於左膝外側半月板撕裂，確定將動刀無限期缺陣，對球隊戰力又是一大重創。

事實上，麥肯季前熱身賽也曾遭遇驚悚重摔，導致肺挫傷的嚴重傷勢，如今又遭遇膝蓋傷勢，菜鳥賽季同樣動盪不斷，且昨日球隊王牌球星恩比德也在比賽中因為鼻竇骨折退場，七六人這個賽季可說是飽受傷兵魔咒困擾。