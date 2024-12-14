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台北職業撞球公開賽16日開打　柯氏3兄弟抗世界列強

▲柯氏三兄弟，（右起）柯秉逸、柯秉漢柯秉中，高人氣的Fubon Angels檸檬，將擔任台北職業撞球公開賽舉辦女郎。（圖／大會提供）

▲柯氏三兄弟，（右起）柯秉逸、柯秉漢、柯秉中。（圖／大會提供）

記者杜奕君／綜合報導

總獎金82000美元的「第三屆Universal台北職業撞球公開賽（Universal Chinese Taipei Open）將於16 日至 18 日，在臺北市松山文創園區 4號倉庫舉行，將有來自世界各地128位選手參賽。

此次參賽選手有超過30人拿過國際大賽冠軍，超過10人拿過世界冠軍，其中WNT排名前30 名的選手有近半參賽，包括7位才剛打完首屆「雷耶斯盃」歐亞對抗賽的世界一流頂尖高手，一齊爭奪冠軍獎金2萬美元的王座。

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參賽者包括今年河內公開賽冠軍約翰．朱(Johann Chua)、雷耶斯盃MVP葉浚惟(Aloysius Yapp)、美國公開賽八號球冠軍傑林斯基(Wiktor Zielinski)、兩屆世界撞球大師賽冠軍阿爾凱德(David Alcaide)、前世界冠軍西班牙球王路易斯(Francisco Sanchez Ruiz)、2023雙打世界盃冠軍阿拉納斯(James Aranas)、前大阪公開賽冠軍伊格納西歐(Jeffrey Ignacio)、前世界冠軍高橋邦彥以及第二屆台北公開賽冠軍，菲律賓的比亞多(Carlo Biado)。

代表台灣參賽的有前世界球王柯秉中、柯秉逸和他們的弟弟柯秉漢，柯氏三兄弟與其他台灣好手一同捍衛主場。柯氏三兄弟的大哥「撞球王子」柯秉逸，曾在2015年登上世界排名第1王座。今年奪得CPBA 9號球職業撞球公開賽冠軍、在越南河內公開賽奪得一個亞軍，並成為台灣第一位入選「雷耶斯盃 」(Reyes Cup)的亞洲隊的球員，助亞洲隊擊敗歐洲隊取得勝利，目前世界排名第11名。

二哥「天王殺手」柯秉中在2019、2020年世界排名高居第1，去年奪得5個國際賽冠軍，今年在印尼萬隆JRX10號球公開賽奪冠，目前世界排名第4。小弟柯秉漢今年雖未在國際賽奪冠，但世界排名大幅上升至第70名。

柯秉逸表示，「以前在台灣規模最大的職業撞球賽事就是『安麗盃』。『台北公開賽』就是現在最大的比賽，這次的規模比前2屆更大，有更多國際賽的頂級選手會來，真的蠻開心、蠻興奮的。」

柯秉逸也說，台北公開賽是經認證的Matchroom WNT排名賽，「這個跟我們到世界各地到處跑的大型國際賽，已經是同等級的，不用飛出去，在自己家，就可以打這麼高規格的國際賽，加油的觀眾也是自己人，所以真的很期待。」

▲柯氏三兄弟，（右起）柯秉逸、柯秉漢柯秉中，高人氣的Fubon Angels檸檬，將擔任台北職業撞球公開賽舉辦女郎。（圖／大會提供）

▲高人氣的Fubon Angels啦啦隊成員檸檬，將擔任台北職業撞球公開賽舉辦女郎。（圖／大會提供）

關鍵字： 撞球台北職業撞球公開賽柯秉逸柯秉中柯秉漢

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