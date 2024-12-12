快訊／「麟洋配」苦戰64分鐘輸了　年終賽苦吞小組賽首敗

▲王齊麟與李洋在年終賽小組賽第2戰，苦戰64分鐘後吞敗。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

台灣黃金男雙組合「麟洋配」王齊麟、李洋12日持續在BWF年終總決賽小組賽第2戰出賽，對手則是丹麥組合阿斯特魯普(Kim Astrup)、拉斯姆森(Anders Skaarup Rasmussen)。麟洋配開賽就火力全開，但決勝局最後關頭遭對手翻盤，最終李洋與王齊麟以21比13、19比21、19比21，苦戰64分鐘後以總局數1比2敗北，目前小組賽戰績為1勝1敗。

麟洋配迎接生涯「最後一舞」，在本次年終賽首戰順利擊敗自家人李哲輝、楊博軒後，今天則碰頭老對手阿斯特魯普與拉斯姆森，雙方生涯交手由麟洋配以7勝3敗佔得上風。

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首盤開賽雙方就展現高張力纏鬥，麟洋配首局憑藉純熟默契取得11比7領先，技術暫停後李洋與王齊麟一度連拿3分持續拉開領先，並率先取得7個局點後，首局以21比13搶下。

第2局麟洋配持續完美搭配，但對手丹麥組合開始回穩，雙方一路鏖戰情況下，李洋、王齊麟靠著對手掛網失誤取得11比8領先。但隨後阿斯特魯普與拉斯姆森成功連續搶分，逆轉以15比13超前比分，隨後王齊麟出現要命掛網失誤，讓丹麥組合率先取得兩個局點，麟洋配先化解1個局點，但隨後阿斯特魯普與拉斯姆森仍以21比19拿下第2局。

決勝局雙方依舊你來我往，但麟洋配靠著王齊麟持續強攻，加上李洋網前純熟技巧連拿9分，取得9比3領先。但隨後丹麥組合逆勢追成10比10，但李洋與王齊麟隨後仍帶著1分領先進入技術暫停。

暫停過後李洋與王齊麟一度15比12領先，但隨後李洋一次回擊未能過網，又讓對手追到1分差。隨後雙方上演多次精彩回擊，李洋展現前排精準控球能力，麟洋配拿下關鍵分數取得17比14領先優勢。隨後麟洋配持續領先，李洋一次放小球讓對手措手不及，拉開19比16領先。

但丹麥組合展現韌性連趕3分，雙方再度戰成19平局面，阿斯特魯普與拉斯姆森率先逼出賽末點，最終李洋回擊出界，讓對手以21比19，拿下小組賽2連勝，麟洋配苦戰64分鐘失利，目前小組賽戰績1勝1敗。

▲王齊麟與李洋在年終賽進行搭檔出賽「最後一舞」。（圖／路透）