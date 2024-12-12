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麟洋配出賽遭球迷喊「台灣是中國的」　體育署：盼避免政治干擾

▲「麟洋配」台北公開賽最後一舞，王齊麟自責沒能守護李洋。（圖／台北羽球公開賽提供）

▲「麟洋配」年終賽遭球迷喊台灣是中國的，體育署正式回應。（圖／資料照）

記者杜奕君／綜合報導

台灣黃金男雙組合「麟洋配」王齊麟、李洋昨(11日)正式在BWF年終總決賽迎接兩人最後合體出擊，首戰順利擊敗自家對手李哲輝、楊博軒順利取勝。不過比賽期間卻有球迷高喊「台灣是中國的」，對此體育署也正式回應，強調發生觀眾如此不尊重我國運動員的挑釁舉動，只會讓未來兩岸的體育交流蒙上陰影，也呼籲避免此類政治干擾。

王齊麟、李洋在完成史無前例奧運羽球男雙金牌2連霸後，即將於本季結束正式退役的李洋，已經將個人重心放在教職，麟洋配上次合體已經是9月的台北羽球公開賽。

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不過此次年終賽，麟洋配再度合拍，小組賽首戰也順利過關取勝。不過比賽過程卻出現中國現場球迷高喊「麟洋，台灣是中國的，知道嗎？」

王齊麟與李洋當下並未多做回應，事後也希望能持續將專注力放在此次比賽中。

對此次事件，體育署則強調，「針對世界羽球總會在杭州舉辦的年終賽，發生觀眾如此不尊重我國運動員的挑釁舉動，只會讓未來兩岸的體育交流蒙上陰影。」

另外體育署也承諾，已經指示羽球協會，循官方管道提出抗議，並呼籲主辦單位世界羽球總會與杭州承辦方應對此類政治干擾做必要的制止，以免影響選手的表現。

關鍵字： 麟洋配李洋王齊麟體育署

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