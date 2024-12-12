快訊／周天成慘遭逆轉　年終賽苦吞小組賽2連敗

▲台灣羽球一哥周天成年終賽第2戰先盛後衰，苦吞小組賽2連敗。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

目前世界男單排名第9位的台灣羽球一哥「小天」周天成12日持續在BWF羽球年終賽男單小組賽登場，昨日首戰以直落二不敵大馬好手李梓嘉後，周天成今日則碰頭中國地主名將李詩灃，周天成展現搶勝決心，首局21比18拿下，隨後第2局李詩灃21比14拿下，決勝局雙方你來我往，李詩灃連拿8分，最終21比13，以總局數2比1取勝，周天成遭逆轉苦吞2連敗。

首局雙方就展開高水準對決，比分一路呈現拉鋸，周天成率先取得兩個局點，隨後在李詩灃回球出界之下，以21比18拿下首局。

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第2局戰況依舊膠著，雙方一路戰成10比10，李詩灃靠著對手挑戰失敗，順利以11比10取得領先進入技術暫停，最終李詩灃以21比14拿下此局將戰局扳平。

進入決勝第3局，李詩灃一次成功挑戰將比分扳成7比7，隨後周天成穩住陣腳連拿3分，隨後以11比9進入技術暫停。

但暫停過後，李詩灃持續調動周天成，企圖影響周天成節奏與體能，隨後李詩灃逆轉19比13超前，隨後李詩灃連拿8分取得7個賽末點，隨後以21比13拿下，最終鏖戰73分鐘，李詩灃以總局數2比1拿下此戰勝利。