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勇士打造「夢幻雙控衛」　美媒爆料施洛德將和柯瑞同時先發

▲▼籃網強森、芬尼-史密斯、「德國軟豆」施洛德 。（圖／達志影像／美聯社）

▲「德國軟豆」施洛德被交易至勇士後，很可能和柯瑞同時先發。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士15日完成驚天交易，將本季表現出色的布魯克林籃網主力控衛施洛德(Dennis Schroder)納入陣中，但在已經擁有眾多出色後場，包含王牌球星「咖哩大神」柯瑞(Stephen Curry)情況下，此舉引發諸多討論。對此，美國媒體權威記者《ESPN》權威記者查拉尼亞(Shams Charania)就點出，勇士的目的是讓施洛德與柯瑞同時先發，組成後場搭檔。

本賽季每場平均能有18.4分、3籃板、6.6助攻外帶1.1抄截，場均得分寫下生涯12季以來次高成績的施洛德，今日確定被交易送往灣區軍團，將成為目前排名西區第5位勇士的重要補強。

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根據《ESPN》記者查拉尼亞報導指出，勇士網羅施洛德的最大目標，就是讓施洛德與陣中一哥柯瑞組成後場搭檔，施洛德能夠在控球位置分擔一部分的組織工作，因此將施洛德視為交易的優先目標。

目前勇士戰績14勝10敗，戰績排名西區第5位，球隊近10戰僅能下3勝7敗，成績陷入不小低迷。反觀籃網方面，在目前10勝15敗排名東區第10位情況下，球隊卻選擇送出重要後場大將，球隊邁入重建意圖可說相當明顯。

▲▼勇士柯瑞、灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士將打造柯瑞與施洛德的夢幻雙控衛組合 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 施洛德勇士交易柯瑞籃網Dennis Schroder

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