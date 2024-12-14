D1GP府城國際飄移賽　台灣之光張盛鈞首站奪亞軍

▲台灣「飄移之神」張盛鈞府城國際飄移賽首站奪亞軍。（圖／大會提供）

記者杜奕君／綜合報導

「2024 D1GP 台南府城國際飄移巔峰挑戰賽」首站今在沙崙台南會展中心旁熱鬧展開激烈的對決，來自日本、韓國、美國和台灣近40名職業飄移高手首度齊聚一堂展現飄移的神技，而曾經在今年日本成為首位站上冠軍台的台灣「飄移之神」張盛鈞，他等了近20年終於在台灣賽場上首度亮相，今4強擊退今年日本D1年終總冠軍「天才車手」中村直樹，可惜在冠軍戰負於另一 日本車手田野結希後屈居亞軍，但張盛鈞肯定的說，「明天第二站一定會更好！」

談到國際級的飄移大賽，首推「全日本職業飄移錦標賽」，這項賽事是日本飄移傳奇車手土屋圭市和日本《Option》雜誌創辦人稻田大二郎自2000年開始舉辦，2001年起改稱D1 Grand Prix來稱呼，也稱作「D1大獎賽」。

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今年D1官方首度將海外賽事移至台南舉行年度收官的最後兩站賽事，更吸引了上個月已提前拿下總冠軍、亞軍中村直樹、齋藤太吾和日、韓美女車手玉城詩菜、深田一希和姜美智等世界級職業飄移車手來台參賽。

首度在台灣登場的「臺南府城國際飄移巔峰挑戰賽」，上午先進行「單走(SOLO RUN)」，振耳欲襲的引擎聲和飄移後的白煙，讓現場氣氛相當熱烈，車手按照「區域(Zoon)」「速度(Speed)」「姿態(Flick)」「角度(Angle)」「起甩點(SEC)」五項來綜合評比出分數，取前32名進入下午的1對1「追走(BATTLE RUN)」對決。

經過32強淘汰後，日本「大魔王」齋藤太吾意外在16強因賽車故障止步；最後8強裡面除了另一位日本年度總冠軍中村直樹外，還有巾幗不讓鬚眉的日本女車手深田一希，台將還有張盛鈞、范振宸、林俊豪和林元佑4人，但最後僅張盛鈞成功闖進4強。

▲4強中村直樹(前)撞到張盛鈞的車。（圖／大會提供）

4強張盛鈞對上日本年度總冠軍中村直樹之戰非常戲劇化，中村直樹的紅配紫廠車非常顯目，不僅馬力十足而且比賽過程頻頻會爆出超大的爆炸聲，特別引人注目，但在4強與張盛鈞之戰中，因為第一回合就撞到張盛鈞的賽車違規，但也導致張盛鈞的賽車出現故障，差一點面臨退賽，幸好團隊在10分鐘內緊急搶修，才讓張盛鈞得以順利出戰第二回合，最終驚險力挫中村直樹挺進到冠軍戰；可惜因車輛問題，最終在冠軍戰中張盛鈞還是負於日本車手田野結希後屈居亞軍。

年僅26歲的日本車手田野結希，今年在日本D1總排名第12，但來到台灣後特別努力備戰，還開玩笑的說，「有人跟我說來台灣比賽必須要吃臭豆腐才會贏，所以，我捏著鼻子努力的吃了一個小口。」而且田野結希還特別展示學到的中文，頻頻對著車迷們說，「我愛你們！」

「沒拿到冠軍，確實有點遺憾，但我已經盡力了！」從2007年前往中國跑賽車，一心夢想有機會可以踏上日本D1殿堂，已經整整等了17年後，已經46歲的張釣盛今年決定不等了，用著最節省方式在今年參加了日本第4站賽事，更成為首度站上冠軍頒獎台的華人車手，成為另一個引以為傲的「台灣之光」。

而他在2006年最後一次在台灣比完比賽後，等到超過18年時間終於再回到台灣車迷前面獻技，讓張盛鈞感動到紅了眼眶說，「我等了這比賽等了都快20年了！我很想在台灣車迷面前展示，台灣車手能力並不亞於日本人。」