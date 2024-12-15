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超狂！雷霆SGA飆32分8籃板6助攻5抄截　NBA盃將和公鹿爭冠

記者杜奕君／綜合報導

本季「NBA盃」季中錦標賽最後一張冠軍賽門票，雷霆少主吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)用強勢表現拿下！他在今日對上休士頓火箭的4強戰，全場繳出32分、8籃板、6助攻、5抄截亮眼表現，率領雷霆最終以111比96輕取火箭，在西區脫穎而出，將和東區勝出的密爾瓦基公鹿爭奪本屆季中錦標賽冠軍。

此次在NBA盃貴為西區頭號種子的雷霆，在最終西區決賽交手第2種子火箭，兩支天賦爆棚的年輕勁旅交手，此戰雷霆王牌球星，也是本季聯盟「年度MVP」熱門的吉爾吉斯-亞歷山大率隊主場迎敵，爭取晉級此次NBA盃決賽門票。

開賽雷霆即便一度遭對手火箭壓制，半場打完還以41比42落後，但第3節雷霆團隊開始爆發，特別是吉爾吉斯-亞歷山大火力全開，攻守兩端有效串聯團隊，在他32分、8籃板、6助攻、5抄截，搭配二當家威廉斯(Jalen Williams)20分、5籃板、5助攻，哈爾特斯泰(Isaiah Hartenstein) 21分、8籃板，雷霆最終15分之差勝出。

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落敗的火箭方面，此戰團隊手感低迷，整體命中率僅有36.5%，其中防守大鎖湯普森(Amen Thompson)替補砍下19分、7籃板、3抄截，主戰長人森根(Alperen Sengun)拿下13分、11籃板，小史密斯(Jabari Smith Jr.)14分、6籃板、3助攻，主控范弗利特(Fred VanVleet)雖有9籃板、7助攻，但全場15投3中僅拿8分。

雷霆贏球後，確定取得通往冠軍戰門票，將和東區出線，在本次NBA盃一路打出完美6連勝的公鹿爭冠，本次NBA盃冠軍戰將在台灣時間18日上午9點30分正式開打。

▲雷霆一哥SGA用強勢表現幫助球隊挺進本季「NBA盃」冠軍賽。（圖／路透）

▲雷霆一哥SGA用強勢表現幫助球隊挺進本季「NBA盃」冠軍賽。（圖／路透）

關鍵字： NBA盃雷霆SGA吉爾吉斯-亞歷山大公鹿總冠軍火箭

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