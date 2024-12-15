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盧峻翔遭「鎖喉」怒推喬迪爆衝突　領航猿賞鋼鐵人開季5連敗

▲領航猿盧峻翔、鋼鐵人喬迪。（圖／PLG職籃提供）

▲領航猿盧峻翔轟下23分、8籃板、6抄截撂倒鋼鐵人。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG聯盟王者桃園璞園領航猿15日主場迎戰高雄鋼鐵人，一路領先的領航猿，在末節卻意外與對手爆發衝突，陣中當家球星盧峻翔因為遭鋼鐵人洋將喬迪卡位鎖喉動作，隨後不滿怒推對手，雙雙領到違反運動道德犯規，但盧峻翔仍砍下23分、8籃板、6抄截，帶領領航猿以91比74贏球，鋼鐵人則苦吞開季5連敗，至今尚未開胡。

領航猿此戰開賽火力全開，一波8比0猛攻令鋼鐵人難以招架，領航猿一哥盧峻翔領軍前3節打完就取得16分大幅領先。

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但末節剩下2分22秒時，盧峻翔因為退防時對手洋將卡位糾纏，喬迪一次「鎖喉」動作令盧峻翔不滿，隨後回推了喬迪一把，而鋼鐵人劉彥廷也上前推了盧峻翔一把，所幸領航猿兩名洋將葛拉漢、布朗迅速架開盧峻翔，雙方衝突才未進一步擴大。

隨後上述3人都領到1次違反運動道德犯規，但領航猿在團隊5人得分上雙，包括盧峻翔23分、8籃板、6抄截，瓊斯15分、9籃板、4助攻、3抄截、2阻攻，以及葛拉漢15分、7籃板、6助攻。

至於鋼鐵人則苦吞開季5連敗，此戰洋將喬迪拿下14分外帶隊史新高30籃板，普萊斯、劉承彥也各有14分進帳，陳范柏彥11分、7籃板、2抄截。

▲領航猿盧峻翔、鋼鐵人喬迪。（圖／PLG職籃提供）

▲鋼鐵人喬迪單場抓下30籃板，破隊史新高紀錄。（圖／PLG職籃提供）

關鍵字： PLG衝突盧峻翔喬迪領航猿鋼鐵人台籃

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