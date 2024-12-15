快訊／無敵！林書豪與國王狂掃4連勝　痛宰南霸天海神29分

▲國王在林書豪帶領下痛宰海神，狂掃近期4連勝。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

日前在東超聯賽澳門站大勝凱旋回歸的新北國王，15日南下遠征港都對決南霸天高雄全家海神，此戰選擇讓本季回鍋台籃的洋將艾德「開箱」首度登場，選擇不登錄「磚塊人」布銳克曼。但這樣的選擇反而讓團隊攻勢崩盤，國王展現兇猛火力，末節一度領先多達39分，最終5人得分上雙，強森22分、11籃板，林書豪15分帶領下，國王107比78大勝。

開賽國王就靠著主力後衛李愷諺連續強勢切入，搭配兩名洋將沃許本、強森禁區猛攻拉開領先，海神則靠著主力洋將威勝頂住壓力，加上今日首度出賽的艾德替補上場後連拿6分，首節打完國王僅以26比22小幅領先。

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不過第2節國王持續高效率表現，當家球星林書豪開始加溫，加上強森持續火燙手感，反觀地主海神此節團隊攻勢斷電，僅能靠著洋將摩爾斯零星單打追分，單節國王打出35比19猛攻，半場打完取得61比41大幅領先。

▲國王強森禁區雙手爆扣。（圖／TPBL職籃提供）

下半場開打後，國王掌握對手犯規過多頻頻站上罰球線，持續擴大領先來到23分之多，隨後海神在僅用單洋將應戰情況下，靠著艾德連續搶分一度將落後縮小至16分。

但國王此時回神持續擴大領先，加上曼尼高3節終了前一記還沒過半場就出手的超大號三分球破網，讓他單膝下跪，頭朝向上天做出慶賀動作，國王也重燃氣勢3節打完以88比61持續領先。

末節海神持續單洋將應戰，越打越順的國王一度領先多達39分，國王也早早將林書豪等本土主力陣容撤下，但海神落後過多無力反撲，最終國王就以29分之差贏球拿下近期4連勝。

國王全場5人得分上雙，強森砍下22分、11籃板，沃許本17分、10籃板、2阻攻，林書豪15分、4籃板、2助攻，曼尼高15分、5籃板，李愷諺13分、4籃板、5助攻、3抄截。

海神方面，以首度登場的艾德拿下17分、6籃板最高，摩爾斯15分、7籃板，本土球員則以余純安拿下11分最佳。

▲回鍋台籃轉戰海神的艾德，今日首度登場。（圖／TPBL職籃提供）