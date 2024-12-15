快訊／馬建豪轟TPBL新高26分　夢想家斬斷戰神4連勝

▲夢想家馬建豪轟下生涯新高26分。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／台北報導

福爾摩沙夢想家15日作客挑戰台北台新戰神，賽前近況火燙拿下4連勝的戰神，首節就因聯盟助攻王麥卡倫緊急送醫，導致戰力面臨考驗，下半場夢想家靠著馬建豪與高柏鎧串聯，加上老將簡浩三分開火，最終夢想家就以123比107大勝，馬建豪則轟下TPBL職籃生涯新高26分。

戰神開賽就在「選秀狀元」雷蒙恩連續快攻得手下，取得14比7領先優勢，但隨後夢想家連續追分回到1分差。隨後戰神雖然持續領先，不過主控麥卡倫卻因手部傷勢退場，也讓夢想家後來居上，首節打完以31比30逆轉超前。

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第2節雙方比分持續呈現膠著，但戰神新洋將羅賓森半場終了前1分44秒強勢三分打得手，還讓夢想家禁區支柱高柏鎧苦吞個人第4犯，所幸夢想家靠著霍爾曼連續爆扣，加上林俊吉高難度壓哨三分彈，夢想家取得54比53領先。

▲夢想家老將簡浩此戰三分火力兇猛。（圖／TPBL職籃提供）

下半場開打後，夢想家老將簡浩三分線火力開轟，加上馬建豪單節獨拿11分進帳，幫助球隊持續擴大領先，末節夢想家馬建豪持續開轟，高柏鎧更是禁區頻頻轟炸，夢想家單節轟下38分，最終夢想家就以123比107贏球，終結戰神近期4連勝。

夢想家全場以馬建豪攻下本季個人新高26分、6籃板、2助攻，高柏鎧24分、11籃板、3抄截、4阻攻，霍爾曼23分、7籃板、5助攻、3抄截，貝奇15分、9籃板，老將簡浩則替補貢獻14分。

戰神方面，羅賓森攻下全隊最高23分，艾力克19分、10籃板，雷蒙恩14分、3籃板、5助攻、2抄截。

▲戰神羅賓森此戰砍下全隊最高23分。（圖／TPBL職籃提供）