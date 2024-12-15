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TPBL職籃本季最神一擊！　國王曼尼高飆後場超遠「謝天」三分彈

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃15日新北國王作客交手高雄全家海神之戰，國王展現兇猛團隊攻勢，全場5人得分上雙，末節一度領先地主海多達39分，最終國王就以107比78贏球收下4連勝。其中國王洋將曼尼高在2、3節分別飆進壓哨三分彈，其中第3節更貢獻一記未過半場的超大號三分彈，手感發燙的曼尼高進球後單膝跪地，比出三分球手勢看向天空，顯然對於自己的表現相當滿意。

開季戰績一路長紅的國王，日前在前進東超聯賽澳門站拿下漂亮勝利後，本周回歸TPBL職籃對戰南霸天海神，首節雙方一路呈現拉鋸，但海神第2節開始面臨攻勢當機，僅能靠著洋將零星單打取分，末節國王一度領先多達39分，最終也以29分之差攻破海神主場。

此戰國王洋將曼尼高替補出發，出賽20分14秒就高效率拿下15分、5籃板，並且單場投進兩記壓哨三分彈，其中第2節曼尼高先是運球突破，在右側飆進幸運擦板三分彈。

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第3節曼尼高更是在最後關頭，未過半場就出手三分球順利破網，進球當下曼尼高更是單膝跪地，雙手比出三分手勢看向天空慶賀，堪稱本季聯盟至今最神外線一擊。在他連兩節飆進高難度壓哨三分彈加持下，國王也喜迎近期4連勝，戰績重回聯盟龍頭大位。

▲國王洋將曼尼高飆進後場超遠三分球後，單膝跪地謝天動作慶賀。（圖／TPBL職籃提供）

▲國王洋將曼尼高飆進後場超遠三分球後，單膝跪地謝天動作慶賀。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： 曼尼高新北國王TPBL台籃

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