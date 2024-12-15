▲中村直樹勇奪冠軍後開始耍寶。（圖／大會提供）

記者杜奕君／綜合報導

「2024 D1 GP 臺南府城國際飄移巔峰挑戰賽」今繼續在台南會展中心旁熱鬧展開第2站的激烈對決，可惜首站獲亞軍的「台灣之光」張盛鈞在上午預賽賽車傳動軸故障早早退出賽事；但下午冠軍戰上演日本D1 2024年總冠軍中村直樹和亞軍齋藤太吾兩人上演「夢幻對決」，將第2站賽事熱度推到最高點，而且兩人勢鈞力敵、平分秋色，讓車迷看得大呼過癮，兩人還連續加賽苦戰三番戰後，最終才由中村直樹驚險封王。

首度在台灣登場的「2024 D1GP 臺南府城國際飄移巔峰挑戰賽」，在經過日激烈角逐後，今第二站在上午預賽「單走(SOLO RUN)」就傳出不幸消息，首站封王的日本車手田野結希等六輛車故障而無法參賽，直接失去衛冕冠軍的機會。

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▲台南府城國際飄移賽，中村直樹驚險封王。（圖／大會提供）

前一天首站表現神勇、今年首度曾站上日本飄移賽事冠軍的「台灣之光」張盛鈞，今竟在上午「單走(SOLO RUN)」第一趟剛過第一個彎後就因賽車傳動軸問題而遺憾退出賽事，首站冠亞軍早早出局，讓第二站形成完全不同的局面，最終上午預賽依然由日本D1的兩大門神中村直樹、齋藤太吾各以94.5、93.5分數名列預賽前二，台將則以泰錫鈞、方睿迪83、80.5分名列總排第5、6最佳。

經過上午「單走(SOLO RUN)」29名車手後選手最後16人獲得下午「追走(BATTLE RUN)」對決資格，雖然台將有范振宸、秦錫鈞、許彥菖和方睿迪4人闖進8強，但可惜4名台將在8強賽全部出局，台將秦錫鈞還負於日本女子車手玉城詩菜，可見日本車飄移水準之高讓人訝異，在8強輸給中村直樹的台將范振宸佩服不已的說：「他們不愧是飄移的職業車手，能同場跟他們比劃可以學習到很多寶貴的經驗。」

▲齋藤太吾(左車)與中村直樹的賽車幾乎要黏在一起過彎。（圖／大會提供）

4強中村直樹加賽二番戰後才打敗飄移能力強過大多數男子的女將玉城詩菜；而在首站16強意外因賽車故障而退賽的日本「大魔王」齋藤太吾則在4強打敗美國車手Kevin Gorke晉級，讓冠軍戰上演日本兩大飄移之神中村直樹vs. 齋藤太吾兩人的夢幻對決。

中村直樹vs. 齋藤太吾確實是實力相當對的對手，兩人在今年日本D1也以155、152分名列年度總排名前二，兩人今在冠軍戰先進了一次兩回合對決，結果齋藤太吾出現小失誤，導致最終兩人平分，在現場車迷高呼「One More Time！」的喊聲中，日本D1兩大門神第二度對決，但令人難以想像的兩人依舊平分；最終在比完三番戰後，中村直樹才以車身比較貼近對手的差異下驚險勝出，奪下台南站第二站的冠軍。

「這是至高完全的榮譽！」42歲中村直樹透露，「過去幾次跟齋藤太吾交手都很激烈，也出現過幾次這樣經過多番戰才分出勝負的情形，這場比賽完全發揮了我想像中的畫面，很開心可以在台灣拿下冠軍！」

中村直樹也肯定台灣車手進步的能力，但他建議說：「台灣車手的速度和角度可以再大一點！」雖然場上殺氣十足，並且曾在2021、2024年二度登上日本D1總冠軍，已經是日本如神般的飄移車神，但場外的中村直樹卻是一位可愛又愛搞笑的「歐吉桑」，他笑著說：「等會要去吃台南牛肉湯慶祝一下，而且一定要加玉米哦！」

▲兩大日本魔王中村直樹(左)與齊藤太吾私下活潑搞笑。（圖／大會提供）