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SBL狀元王家昌要當「彰化字母哥」　柏力力成軍3季瞄準首冠

▲SBL彰化柏力力，王家昌、林勵。（圖／記者杜奕君攝）

▲SBL彰化柏力力選秀狀元王家昌喊話要成為「彰化字母哥」。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／彰化報導

成軍邁入第3季，全SBL聯賽首支以城市為主體出發的彰化璞園柏力力籃球隊，17日舉行2024-25賽季開季記者會，團隊喊出「鷹勇無畏」年度口號，並透過休賽季大舉招兵買馬補強，希望衝擊隊史首座總冠軍。其中，本季SBL「選秀狀元」王家昌也被寄與厚望，他更喊話要向偶像NBA密爾瓦基公鹿球星安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)看齊，成為「彰化字母哥」。

柏力力今日舉行開季記者會，為即將到來的全新SBL超級籃球聯賽2024-25賽季揭開序幕，休賽季柏力力球團大舉招兵買馬，除了補進楊天佑、張幃翔、黃泓諭等即戰力，另外包括上季仍在職籃舞台效力的林勵、楊盛硯也前來助陣，另外本季SBL「選秀狀元」王家昌，更是被寄與厚望，成為年度新人王大熱門。

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柏力力總教練吳俊雄透露，「很開心王家昌願意加入柏力力，他本身自帶『活寶』個性，還說要成為彰化字母哥，他的態度積極，攻守觀念以及技巧都沒問題，我對於他爭取新人王獎項很有信心。」

對於被封為「彰化字母哥」一事，王家昌笑說，「安戴托昆波是我的偶像，很喜歡看他的比賽，希望能夠有和他一樣的活力來幫助球隊，身為選秀狀元也不能讓外界看扁，希望能打出價值。」

身高191公分的王家昌，過往一路從東山高中、台灣師大，到如今成為SBL選秀狀元加盟柏力力效力，現TPBL職籃台啤永豐雲豹「金牌狀元」林信寬和王家昌也是昔日高中同窗，王家昌透露，「有和林信寬聊過，他提醒我進入這個層級，最重要的就是把防守做好，另外就是別做超過自己能力範圍的事。」

王家昌也期許自己要以年度新人王為目標，並且希望先從SBL聯賽打好根基，找到自信心後，未來也能朝更高層級的職籃舞台邁進。

▲SBL彰化柏力力，王家昌、林勵。（圖／記者杜奕君攝）

▲SBL彰化柏力力成軍邁入第3季，喊話要朝隊史首冠衝擊。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 柏力力SBL王家昌林勵吳俊雄菲爾斯台籃

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