三總運醫中心做後盾　潘傑楷現身親曝手傷恢復狀況

▲12強世界冠軍中華隊好手潘傑楷，體驗AI智能復健系統。（圖／三軍總醫院運動醫學中心提供）

記者杜奕君／綜合報導

三軍總醫院運動醫學中心17日正式揭幕，12強世界冠軍中華隊好手潘傑楷今日也受邀出席，除了體驗相關AI智能復健系統，也分享了自己先前在12強期間手指關節脫臼的恢復狀況。潘傑楷透露，「目前復原進度略有延後，但應該能趕得上春訓。」

三軍總醫院運動醫學中心結合AI輔助復健技術、高精度運動分析系統與個性化復健方案，透過精準數據分析，為運動員量身打造治療計畫，提升復健效率。

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運動醫學暨智能恢復中心的成立，不只服務運動員，更要讓台灣民眾都能享受到最先進的運動醫療照護。運動醫學暨智能恢復中心設有專業級的「物理治療區」、「體適能區」、「再生醫療區」與「智能恢復區」。

透過「智慧診間」配置的AI影像辨識系統，針對患者X光、MRI等醫療影像進行即時分析，並結合深度學習技術，實現精準診斷。特別是在運動傷害治療方面，整合AI再生醫療技術與客製化復健方案，較傳統治療方式康復時間大幅度縮短。

骨科部運動醫學科主任林坤儀也指出，此次與網資科技的合作核心，在於結合AI醫學偵測技術與AI細胞篩選技術。 AI醫學偵測技術創新偵測方法能讓以 AI影像辨識系統進行精準分析，而AI細胞篩選技術，也可以運用在再生醫療領域，使細胞活性培養的成功率提高、活性強化與縮短培養時間。林坤儀醫師強調「這兩項 AI 技術的導入將為未來運動醫學發展奠定重要基礎。

在運動醫學領域，網資科技已累積多項實證案例。網資科技執行長韓駿逸也表示，網資目前高度受到外資關注，將計劃於2025年第二季進入日本市場，加速 AI 生物醫學技術應用在國際市場的佈局。

先前在12強賽事期間表現出色，但冠軍戰對上日本因為奮力飛撲一壘，造成小指脫臼的潘傑楷也透露手傷恢復進度，原先預估兩周就能康復，但目前狀況略有延後。

潘傑楷說，「雖然進度稍稍落後，但我應該能趕上春訓，不過也怕造成球隊的負擔。」不過潘傑楷也認為，在體驗三軍總醫院的AI智能復健系統，自己對於復原進度會更為樂觀。

潘傑楷強調，「開心看到現在醫療設備的進步，尤其AI智能的設備，可以更有效率、更精準地讓選手知道如何復健以及恢復，也可以透過數據監測，知道如何有有效率做專項動作並避免受傷，對於選手來說非常有幫助。」

▲潘傑楷親曝目前手傷恢復進度。（圖／三軍總醫院運動醫學中心提供）