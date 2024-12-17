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快訊／葛拉漢傷退倒下！　聯盟龍頭領航猿4連勝遭獵鷹終止

▲領航猿葛拉漢、盧峻翔，獵鷹鉑金。（圖／PLG職籃提供）

▲領航猿葛拉漢無碰撞情況下腳傷退場，情況恐不樂觀。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

開季取得7勝1敗高居聯盟龍頭的桃園璞園領航猿，17日迎接4天內第3場主場賽事，對手則是台南台鋼獵鷹。此戰開賽獵鷹開局就取得領先，隨後領航猿雖然靠著瓊斯強勢單打逆轉超前，但末節獵鷹打出35比16猛攻，加上領航猿主力洋將葛拉漢傷退倒下，獵鷹在鉑金30分、12籃板，翟蒙也貢獻24分情況下，94比78撂倒龍頭領航猿，獵鷹勝率也順利重回5成。

賽前處於4連勝的領航猿，開賽就遭遇不小麻煩，獵鷹在洋將鉑金、翟蒙聯手搶分下，一度取得18比9領先優勢，首節就在兩人聯手包辦16分情況下，獵鷹以24比19取得領先。

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第2節開打後，獵鷹新加盟的外籍生蓋比連續送出兩記火鍋，讓球隊穩住領先，不過領航猿即便本土一哥盧峻翔開賽手感冰冷，但靠著洋將瓊斯、葛拉漢連續禁區猛攻，加上李家慷三分冷箭破網，領航猿一波10比2攻勢逆轉以1分超前。領航猿靠著瓊斯上半場貢獻16分，半場打完逆轉以42比40超前。但兩隊得分之鑰，領航猿盧峻翔、獵鷹飛雷神兩人上半場得分都意外掛零。

▲領航猿葛拉漢、盧峻翔，獵鷹鉑金。（圖／PLG職籃提供）

▲獵鷹鉑金此戰可說徹底打爆領航猿禁區。（圖／PLG職籃提供）

下半場開打，領航猿一哥盧峻翔終於靠著切入3分打開張，但獵鷹鉑金持續禁區逞威，加上謝宗融三分球命中，獵鷹又追到僅兩分差距。但領航猿仍靠著手感最火燙的瓊斯連續搶分，3節打完仍守住3分領先。

末節開打後，飛雷神總算投進全場個人首記進球，隨後谷毛唯嘉抄截上籃得手，獵鷹逆轉以64比62超前。隨後雙方開始拉鋸互換領先，翟蒙中路切入雙手爆扣，讓獵鷹以71比68壓制領航猿。

終場前6分20秒，領航猿陣營遭吹技術犯規，同時飛雷神三分線外出手製造犯規，獵鷹一口氣4罰全進，將領先擴大來到10分。

隨後鉑金禁區補進關鍵一球，獵鷹在終場前3分42秒已經取得87比75領先，終場前1分32秒葛拉漢在無碰撞情況下切入倒地受傷，隨後無法自行行走情況下遭到抬下場，最終獵鷹就以94比78擊敗龍頭領航猿，勝率重回5成。

此戰獵鷹以鉑金拿下全場最高30分外帶12籃板表現最佳，翟蒙24分、5籃板、3助攻、4抄截，飛雷神7分、6籃板、9助攻，白薩9分、3籃板、4助攻，谷毛唯嘉9分、3助攻、3抄截。

領航猿此戰瓊斯拿下全隊最高27分，盧峻翔13分、5籃板，李家慷12分、7籃板、3抄截，賽後將緊急送醫檢查傷勢的葛拉漢則有14分、5籃板、2助攻。

▲領航猿葛拉漢、盧峻翔，獵鷹鉑金。（圖／PLG職籃提供）

▲領航猿4連勝意外在主場遭獵鷹終止。（圖／PLG職籃提供）

關鍵字： PLG領航猿獵鷹葛拉漢盧峻翔鉑金翟蒙谷毛唯嘉

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