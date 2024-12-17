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自責實力不被籃球圈認可　林勵轉戰SBL柏力力盼找回犀利攻守

▲SBL彰化柏力力，王家昌、林勵。（圖／記者杜奕君攝）

▲林勵希望在SBL舞台重新證明自己。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／彰化報導

昔日曾是HBL高中籃球聯賽新人王、決賽MVP，並在UBA時期隨豪門勁旅政大拿下冠軍3連霸，林勵在上賽季投入職籃舞台後，並未獲得太多上場機會。甚至一度自責認為自己的實力不被籃球圈認可。在本季轉戰SBL聯賽加入彰化柏力力後，總教練吳俊雄也賦予林勵先發主控重任，並期望他找回昔日自信心與場上犀利攻守表現。

現年23歲，身高182公分的林勵，在學生籃球時期貴為「5冠後衛」，不料上賽季接連在兩職籃選秀落選，雖然最後獲得恩師黃萬隆邀請測試並加盟台北台新戰神，但新秀賽季整季僅出賽3場，幾乎整個賽季都坐足冷板凳。

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林勵表示，「上季沒有太多發揮空間，在合約結束後曾一度懷疑自己的實力，是不是真的不被台灣籃球圈認可，但後來轉念認為自己應該先從SBL聯賽開始磨練，也獲得柏力力球團的青睞，也希望在這裡重新出發，讓大家知道我是可以的！」

柏力力總教練吳俊雄直言，「新賽季林勵會是我的先發主控，他在高中、大學的表現大家都看得到，但上季在職業舞台沒有太多機會，看不到昔日他犀利的那種眼神，我希望幫助他找回自信心，甚至朝中華隊目標邁進。」

對此林勵則表示，「感謝雄哥給我很多空間，不斷鼓勵我要帶著自信出手，過去我在政大時，或許是陣中得分好手太多，開始讓自己的進攻企圖心變得沒那麼強，但現在總教練鼓勵我要多攻擊籃框，在場上打得更全面。」

「新賽季我會準備好每一場比賽，努力往更高層級來邁進，目標希望個人場均得分來到雙位數，助攻也要排在聯盟前段班，希望讓大家看見我在SBL聯賽是有競爭力的後衛。」林勵如此說道。

▲SBL彰化柏力力，王家昌、林勵。（圖／記者杜奕君攝）

▲彰化柏力力本季大舉招兵買馬，希望朝隊史SBL首冠目標邁進。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 柏力力SBL王家昌林勵吳俊雄菲爾斯台籃

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