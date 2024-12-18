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領航猿葛拉漢無碰撞倒下退場　隊友瓊斯為他祈禱

▲領航猿卡米諾斯、葛拉漢。（圖／PLG職籃提供）

▲領航猿葛拉漢在無碰撞情況下傷退。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

位居PLG職籃例行賽龍頭的桃園璞園領航猿，今日主場迎戰台南台鋼獵鷹之戰，最終不僅以78比94敗北，更在比賽尾聲遭遇主力洋將葛拉漢在切入無碰撞情況下負傷倒地，隨後更是無法自行起身，只能由隊友、工作人員抬下場。葛拉漢面臨跟腱傷勢機率不低，但詳細情況將在明日赴醫檢查後才能確認。

在上周飛往澳門進行東超聯賽客場賽，同時迎接4天內第3場PLG職籃主場賽事情況下，領航猿此戰整體狀態明顯下滑，球隊一哥盧峻翔甚至上半場一分未得，最終11投4中，以13分、5籃板作收。

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此戰領航猿不僅終止近期4連勝，更面臨主戰洋將葛拉漢在比賽尾聲剩下兩分鐘不到，一次切入突破，在「無碰撞」情況下負傷倒地。

在受傷後葛拉漢明顯右腳無法發力，甚至需要被隊友扛回板凳席，賽後也是被扛離場狀況，當下轉播包括主播、球評也擔心可能是跟腱傷勢，但詳細狀況需要等明日赴醫院檢查後，才能正式釐清。

今日攻下27分、6籃板、2助攻、1抄截的瓊斯賽後表示，「全隊目前心情也聚焦在葛拉漢的狀況，希望他一切無恙，因為他對球隊的貢獻巨大，總是為我們注入無比的能量，也因此我們更需要全力以赴，繼續進步。我們會持續為他祈禱，同時持續奮鬥，備戰週末的賽事。」

▲領航猿卡米諾斯、葛拉漢。（圖／PLG職籃提供）
 

關鍵字： 葛拉漢領航猿瓊斯PLG台籃

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