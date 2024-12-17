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拉脫維亞男籃球星提瑪墜樓身亡　領航猿卡總憶好友賽後哽咽

▲領航猿卡米諾斯、葛拉漢。（圖／PLG職籃提供）

▲領航猿總教練卡米諾斯今日賽後悼念墜樓身亡的拉脫維亞球星提瑪。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

去年還曾隨拉脫維亞男籃來到台灣，參與世界盃熱身賽的32歲前鋒好手提瑪(Janis Timma)，17日傳出墜樓身亡的不幸消息。與提瑪有著很好私交的PLG職籃桃園璞園領航猿總教練卡米諾斯(Iurgi Caminos)，今日在賽後記者會上神情凝重，並語帶哽咽的表示，「賽前我失去了一個朋友，所以很抱歉，今天我很難去討論這場比賽。」

曾在2013年被NBA曼菲斯灰熊選中，也曾加入奧蘭多魔術參與NBA夏季聯賽的提瑪，去年還隨拉脫維亞男籃來到台灣，參與世界盃熱身賽，當時提瑪的狂野球風與醒目紋身，就讓球迷印象深刻。

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不過今日提瑪傳出意外墜樓身亡消息，讓世界籃壇相當震驚，過去曾和提瑪有著深厚私交的璞園主帥卡米諾斯，今日賽後出席記者會時，也是神情嚴肅，語帶哽咽的回憶這位出色籃球員。

▲拉脫維亞提瑪、貝爾坦斯。（圖／T1職籃提供）

▲提瑪去年曾隨拉脫維亞男籃來台參與世界盃熱身賽。（圖／資料照）

卡米諾斯表示，「很抱歉，我今天沒辦法多討論這場比賽，我在賽前失去了一位朋友提瑪，他是很好的人，而比賽過程我們又有一位球員葛拉漢受傷了。」

卡米諾斯透露，「自己是在西甲球隊巴斯克尼亞時期，曾和提瑪共事，平時兩人之間也會互通訊息，我真的很難過。」

今日提瑪不幸身亡消息傳出後，卡米諾斯也在個人社群限時動態放上昔日兩人合照，並寫下希望提瑪安息，靈魂能找到平靜。

▲領航猿卡總在社群發文悼念提瑪。（圖／取自IG）

▲領航猿卡總在社群發文悼念提瑪。（圖／取自IG）

關鍵字： 提瑪卡米諾斯領航猿PLGJanis TimmaIurgi Caminos

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