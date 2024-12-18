公鹿雙星合體代表作奪冠　字母哥：里拉德是最棒隊友

記者杜奕君／綜合報導

密爾瓦基公鹿在2024-25賽季NBA盃以7戰全勝之姿封王，陣中兩大超級球星「希臘怪物」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)、里拉德(Damian Lillard)展現強大威力，安戴托昆波攻下26分、19籃板、10助攻、2抄截、3阻攻，里拉德也貢獻23分、4籃板、4助攻。賽後字母哥更公開喊話表示，「里拉德就是最棒的隊友！」

在本屆NBA盃東、西區一路過關斬將的公鹿與雷霆，18日在最終總冠軍賽對決，但公鹿展現強大奪冠決心，王牌球星安戴托昆波展現強大破壞力，全場繳出26分、19籃板、10助攻、2抄截、3阻攻全面數據，加上里拉德全場頻頻外線轟炸，最終就以16分之差擊敗雷霆，攜手奪下隊史首次NBA盃總冠軍。

安戴托昆波除了帶領公鹿在本季NBA盃全勝之姿封王，也幫助全體隊員每人都可拿到51萬4971美元(約合新台幣1688.8萬)，個人毋庸置疑獲選為本季NBA盃最終MVP。

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在奪冠並捧起MVP獎盃後，安戴托昆波也不忘盛讚好搭檔里拉德，「里拉德是最棒的隊友，我們在賽前都不認為自己有百分之百的狀態，但我們一直努力拼搏，當我需要里拉德時，這傢伙總會在我身邊，我們這個組合一定會非常出色，我為他感到驕傲，能和里拉德並肩作戰，我感到無比興奮。」

▲公鹿雙星安戴托昆波、里拉德終於攜手奪冠。（圖／路透）