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快訊／字母哥轟26分19籃板10助攻　公鹿奪本屆「NBA盃」總冠軍

▲公鹿安戴托昆波、里拉德。（圖／路透）

▲公鹿安戴托昆波用恐怖大三元數據，領軍拿下第2屆NBA盃季中錦標賽冠軍。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

2024-25賽季「NBA盃」季中錦標賽最終冠軍賽，18日在拉斯維加斯T-Mobile體育館登場，由東、西區兩支出線勁旅密爾瓦基公鹿、奧克拉荷馬雷霆進行最終對決，公鹿「希臘怪物」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)火力全開，全場繳出26分、19籃板、10助攻、2抄截、3阻攻恐怖大三元數據，帶領公鹿最終97比81擊敗雷霆，贏得全勝之姿奪得NBA盃季中錦標賽冠軍。

開賽雷霆靠著哈爾特斯泰(Isaiah Hartenstein)連續拋射得手，加上一哥吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)搶分，率隊打出16比9領先。不過公鹿也靠里拉德三分攻勢領銜打出一波12比4反擊，逆轉以兩分超前。

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▲NBA盃公鹿安戴托昆波、里拉德。（圖／路透）

▲本賽季「NBA盃」總冠軍由公鹿順利拿下。（圖／路透）

不過雷霆喊出暫停後，吉爾吉斯-亞歷山大再度用招牌中距離單打要回領先，首節打完雷霆以28比27取得領先。

第2節開打後，公鹿再度靠著里拉德高難度三分彈逆轉超前，但雷霆也要威廉斯(Jalen Williams)活躍表現要回領先，但公鹿再靠著安戴托昆波精彩空中接力雙手爆扣得手帶起士氣隨後要回領先。

上半場終了前1分56秒，哈爾特斯泰與小傑克森(Andre Jackson Jr)爆發口角，雙方一度火藥味升溫，所幸衝突並未擴大，兩人也各領到1次技術犯規。半場打完公鹿以51比50暫時領先。

▲NBA盃公鹿安戴托昆波、里拉德。（圖／路透）

▲公鹿與雷霆在這場冠軍賽一度險些爆發衝突。（圖／路透）

公鹿上半場以安戴托昆波14分、6籃板、5助攻表現最佳，里拉德12分、3籃板、4助攻，雷霆哈特爾斯泰14分、6籃板，威廉斯11分，一哥吉爾吉斯-亞歷山大首節拿下10分後，第2節得分掛蛋，雷霆上半場團隊三分球17投僅1中，成為落後最大主因。

下半場開打後，公鹿連續命中兩記三分彈，安戴托昆波一次禁區單打強攻，拉開6分超前。隨後雷霆多特(Luguentz Dort)與安戴托昆波激烈爭搶地板球，多特又因為朝裁判怒吼遭吹技術犯規，加上雷霆主帥也被吹技術犯規，里拉德強勢飆進三分彈，公鹿一口氣拉開64比53的雙位數超前。

公鹿第3節尾聲再度靠著安戴托昆波禁區強攻完成3分打，隨後更是頻頻站上罰球線搶分，公鹿一波8比0攻勢狂拉尾盤，3節打完77比64拉開領先。

末節公鹿又靠羅培茲(Brook Lopez)連續飆進三分彈，此時公鹿已經手握多達20分超前。雷霆王牌球星吉爾吉斯-亞歷山大下半場火力驟降，公鹿外圍火力群起發威，最後關頭雙方都撤下主力陣容，公鹿擺脫開季低潮，成功奪得隊史首次「NBA盃」總冠軍。

▲NBA盃公鹿安戴托昆波、里拉德。（圖／路透）

▲公鹿里拉德也首次嚐到奪下NBA盃冠軍滋味。（圖／路透）

關鍵字： NBANBA盃公鹿安戴托昆波里拉德雷霆吉爾吉斯-亞歷山大季中錦標賽

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