苦等13年奪生涯首冠　公鹿里拉德撕下「悲劇英雄」標籤

記者杜奕君／綜合報導

從昔日在波特蘭拓荒者時期的「一人一城」，到2023年正式轉戰密爾瓦基公鹿，與「希臘怪物」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)聯手出擊，本賽季雖然開季一度團隊狀態低迷，但雙星展現威力一路過關斬將，在本屆「NBA盃」以7戰全勝順利封王，里拉德也在職業生涯邁入第13年後，終於迎接生涯首座NBA季中錦標賽冠軍殊榮。

公鹿今日在NBA盃冠軍賽以97比81大勝雷霆，除了安戴托昆波繳出26分、19籃板、10助攻、2抄截、3阻攻恐怖大三元，里拉德也貢獻全隊次高23分外帶4籃板、4助攻，拿手的三分神射更是10投5中，屢屢用精準外線導彈摧毀對手反撲氣燄。

對於現年34歲的里拉德來說，離開效力長達11季的拓荒者，轉投公鹿陣營，最重要的目的絕對就是奪下生涯首座NBA年度總冠軍，在上賽季與公鹿王牌安戴托昆波進行磨合後，兩人在本季率先幫助球隊拿下季中錦標賽冠軍，而下個目標自然就是今年的NBA年度總冠軍。

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安戴托昆波就表示，「任務尚未完結，我很慶幸有里拉德這樣的隊友，我們這個組合一定會非常出色。」

而里拉德在此次NBA盃平均繳出高達27.3分、4籃板、8.3助攻，本賽季至今也有25.7分、4.5籃板、7.5助攻，在過去12個賽季都與冠軍無緣情況下，里拉德終於收下生涯首冠(NBA盃冠軍)，接下來能否和字母哥攜手朝年度總冠軍目標邁進，外界都在期待關注。

賽後里拉德維持低調表示，「冠軍獎金51萬美金，我不會拿來吹噓或是做一些瘋狂的事情，我會將它分享給我的工作人員，包括後勤團隊與訓練團隊，我該做些事情來支持他們。」

▲公鹿里拉德邁入職業生涯第13年，終於迎接個人首座總冠軍。（圖／路透）