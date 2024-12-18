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快訊／台籃震撼彈！　高雄海神「隊魂」主控布銳克曼驚傳自請離隊

▲高雄海神布銳克曼、庫薩斯。（圖／高雄全家海神提供）

▲高雄全家海神王牌主控「磚塊人」布銳克曼驚傳自請離隊。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

高雄全家海神創隊4年，後場不動王牌控衛布銳克曼(Jason Brickman)18日驚傳離隊！根據海神球團公告，布銳克曼由於生涯考量，與球團討論後決定自請離隊並提前終止合約。經歷上賽季「瓊斯骨折」重傷後回歸，本季出賽場次及時間都有大幅銳減，在今日無預警宣告離隊，這位高人氣的海神「隊魂」也確定將告別港都。

現年33歲，官方身高179公分，被球迷暱稱為「磚塊人」的布銳克曼，過去在美國曾兩度成為NCAA大學第1級男籃年度助攻王，在來到台灣加盟海神後，更是憑藉優異傳導能力，成為海神軍團最受信賴的後場指揮官。

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布銳克曼在過去3季為海神在T1職籃效力時，除了在2022年為球隊拿下隊史首冠，更曾兩度當選聯盟年度助攻王、兩次年度第一隊，也在2022年成為聯盟最佳外援獎項得主，可說是台灣當前雙職籃賽場最頂尖控衛代表人物。

不過上賽季布銳克曼在季末遭遇瓊斯骨折，賽季提前報銷，本季傷癒回歸後，布銳克曼在新任總教練費雪(Mathias Fischer)麾下，不僅多半以替補身份出發，出賽時間也可說是有所縮減。

根據海神球團公布說法，布銳克曼在本周日(15號)晚間，主動向球團提出離隊請求，球團與布銳克曼經過幾次協議後達成共識，並提前終止合約。

本季布銳克曼出賽6場，平均出賽時間29分3秒，能貢獻7.7分、3.2籃板、8.2助攻、1.8抄截，但在這位高人氣的後場指揮官離隊後，海神本賽季戰力勢必面臨重整，這支南霸天勁旅接下來該如何撐起控衛線戰力，也值得後續關注。

▲海神「隊魂」主控布銳克曼驚傳自請離隊。（圖／海神提供）

▲高雄全家海神「隊魂」布銳克曼正式離隊。（圖／海神提供）

關鍵字： 布銳克曼海神TPBL台籃Jason Brickman

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