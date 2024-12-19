遭菲律賓好手大逆轉　柯秉逸台北職業撞球公開賽奪亞軍

▲台灣「撞球王子」柯秉逸不敵菲律賓羅達，奪得台北職業撞球公開賽亞軍。（圖／大會提供）

記者杜奕君／綜合報導

「第三屆Universal台北職業撞球公開賽(Universal Chinese Taipei Open)，今年邀請將有來自世界各地128位選手，在臺北市松山文創園區舉行，最終冠軍決賽菲律賓好手羅達(Jefrey Roda)克服一路落後，在最後關頭演出「Nine Ball in」，開球直接把9號球擊入袋，以13比11後來居上力克台灣「撞球王子」柯秉逸，贏得最終冠軍並獨得2萬美元(約65萬台幣)的冠軍獎金。

羅達與柯秉逸在今年7月28日才在「廬山九球公開賽Lushang Open」的冠軍賽對決，當時柯秉逸獲勝，事隔3個多月羅達成功上演復仇記。

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▲柯秉逸在冠軍戰功敗垂成。（圖／大會提供）

16日第一天的在Matchroom Youtbe直播的觀看人數就超過17萬人次，今天的決賽，現場至少擠進超過1500名球迷觀戰，將松山菸場的4號倉庫擠得水洩不通。

柯秉逸在三十二強賽險遭不測，對決唐境霆之戰一度以2比8落後，再掉一局就要被淘汰，還好及穩住情緒和節奏，最後以10：9演出大逆轉，驚險獲得晉級。

「只要對手最後一顆球沒打進之前，我還是有機會。」柯秉逸說，「一開始就比較不順，我自己運氣不佳和狀況也沒調整好，開賽不久就處於大幅落後，就把這場比賽當成輸的在打，打一顆算一顆，得一分算一分，沒想到最後竟然逆轉。」



未能奪得個人第2座臺北公開賽冠軍，柯秉逸表示不會遺憾，「其實還好，遇到自己的哥哥，都是自己家人，希望冠軍留在自己家就好了。」他說，「今天表現還OK，前面幾場球都有一些狀況，都有穩住才能打進四強，但前幾場真的打得很累了，精神無法集中，突然間都打不進了。」

▲菲律賓羅達拿下本屆台北職業撞球公開賽冠軍。（圖／大會提供）