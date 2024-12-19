「隊魂」布銳克曼自請離隊　海神執行長李偉誠親自說分明

▲高雄全家海神主控布銳克曼，驚傳選擇自請離隊。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

TPBL職籃高雄全家海神明星控衛布銳克曼，18日晚間傳出日前已經自請離隊獲准，吿別台籃舞台。海神球團執行長李偉誠接受《ETtoday新聞雲》訪問時強調，「布銳克曼從嚴重傷勢回歸，球團本來就是希望他循序漸進恢復上場時間，也找來了擅打擋拆的洋將艾德要來和他搭配，但經過溝通後，布銳克曼仍堅持自請離隊，並提前終止合約。」

從海神成軍之初，就成為球隊後場指揮官的布銳克曼，18日晚間卻由球團發布正式公告，確認在周日(15日)對上新北國王比賽結束後，布銳克曼向球團提出自請離隊申請。

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海神球團執行長李偉誠證實，「布銳克曼是在15日深夜11點多，來向我提出離隊申請，後續也有跟他進行溝通，但隔天的練球他已經沒有出現。」

李偉誠強調，「海神幾乎從來不『thank you』洋將，大多數都是約滿離隊。布銳克曼在經歷了上個賽季的嚴重傷勢後回歸，站在球團的立場當然是希望他循序漸進增加上場時間比重，近期也找來了新洋將艾德來和他搭配，希望能為球隊帶來更多正向幫助。」

也由於對上國王之戰，海神傷了主力鋒線洋將威勝(Kaleb Wesson)，再加上當晚布銳克曼提出自請離隊，也讓海神18日對上戰神之戰，僅能以現有兩名洋將摩爾斯與艾德應戰。

李偉誠也表示，「布銳克曼選擇自請離隊，團隊的士氣前兩天確實也受到影響，所幸球員們也夠爭氣，對上戰神這場順利贏了下來。」

在布銳克曼離隊後，海神是否還要繼續尋找後衛洋將，目前球團仍在考量評估，不過今日本土控衛陳懷安對上戰神之戰繳出12分、7籃板、11助攻、4抄截穩住後場戰力，單場正負值高達「+20」，也可說將布銳克曼離隊後的後場戰力做了極大化的有效填補。

▲高雄全家海神執行長李偉誠。（圖／記者李毓康攝）