快訊／體育運動精英獎年度最佳教練出爐　曾自強史上首位2連霸

▲體育運動精英獎，曾自強勇奪「年度最佳教練」2連霸 。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

113年體育運動精英獎20日進行頒獎典禮，其中永遠的「台灣巨砲」陳金鋒，特別擔任頒獎人，頒發最佳教練傑出獎給5位獲獎教練；另外在本年度「最佳教練獎」由指導台灣拳后林郁婷的拳擊教練曾自強獲得，他也成為此獎項史上首位「2連霸」得主。

本年度最佳教練獎入圍者包括拳擊項目柯文明、體操項目翁士航、羽球項目陳宏麟、拳擊項目曾自強、射擊項目謝志培。

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其中柯文明指導吳詩儀、陳念琴兩名女將奪得2024巴黎奧運拳擊銅牌，翁士航指導「亞洲貓王」唐嘉鴻獲得巴黎奧運男子體操單槓銅牌。陳宏麟則指導台灣羽球「黃金男雙」李洋、王齊麟，完成史無前例奧運羽球男雙金牌2連霸。

曾自強指導「台灣拳后」林郁婷拿下巴黎奧運拳擊金牌，謝志培指導李孟遠拿下巴黎奧運射擊銅牌。

最終年度最佳教練獎由曾自強拿下，他在獲獎後表示，「2024年，我們的體壇出現了很多優秀成績表現，體育政策的改革與落實，才能達成這樣的里程碑。我也感謝獲得終身成就獎的李武男先生，推動拳擊運動，讓我有機會站在這裡，也謝謝我的林郁婷選手，感謝你的忍耐與堅持，忍得住誘惑、耐得住寂寞，接下此獎又是承擔重任的開始，讓我們共同期待未來會更好。」