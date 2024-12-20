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快訊／113年體育運動精英獎　「台灣舞王」孫振勇奪特別獎殊榮

▲「台灣舞王」霹靂舞好手孫振。（圖／中華奧會提供）

▲「台灣舞王」霹靂舞好手孫振勇奪本屆體育運動精英獎特別獎。（圖／中華奧會資料照）

記者杜奕君／台北報導

113年體育運動精英獎20日舉行頒獎典禮，其中「特別獎」由台灣霹靂舞好手孫振拿下，孫振在今年巴黎奧運成為我國史上首位奧運霹靂舞項目參賽選手，也和戴資穎共同擔任奧運開幕式中華代表團掌旗官。另外，終身成就獎則由投入拳擊運動超過一甲子的李武男獲得。

從11歲開始學習霹靂舞，孫振在今年巴黎奧運霹靂舞成為正式項目，就成為中華隊史上首位霹靂舞奧運國手。

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孫振並在2024年「IBE國際嘻哈舞蹈節」的「Undisputed」Bboy solo battle賽事拿下亞軍，並在Outbreak Europe拿下Bboy solo battle世界冠軍。

孫振表示，「嘻哈文化是我的精神，霹靂舞就是我的全部！」他也將台客舞、喝珍奶以及藍白拖等橋段融入舞蹈，重現屬於台灣的集體記憶，讓世界看見台灣。

另外，本屆「終身成就獎」則由投入拳擊運動超過一甲子，曾擔任亞洲拳擊聯盟副會長及執行委員的李武男獲得，近20年來他讓國內女子拳擊運動員在世界嶄露頭角，實為推動女子拳擊運動的先行者，為台灣拳擊運動「拳心拳意」，榮獲終身成就獎可說是實至名歸。

孫振今日由於在成都參與亞錦賽，因此由父親代表與致詞，他表示，「這不只是我一個人的榮耀，而是所有為這個世界盡心盡力的台灣舞者的榮耀，感謝體育署與國訓中心做我們的後盾，我們各自在自己的崗位上扶持，才能完成這微乎其微的任務。」

至於親自出席領取終身成就獎的李武男則表示，「我會繼續努力，繼續挺拳擊選手到底！」

關鍵字： 體育運動精英獎孫振李武男特別獎終身成就獎霹靂舞拳擊

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