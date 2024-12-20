神了！單場猛送14助攻平聯盟紀錄　陳懷安：不知怎麼傳這麼多

▲海神陳懷安單場傳出14助攻追平聯盟紀錄。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃高雄全家海神20日在主場面對台啤永豐雲豹，扛起先發主控的陳懷安，連兩戰繳出雙十數據好表現，此戰攻下15分、6籃板，外帶追平聯盟單場最高的14次助攻，幫助海神贏球寫下對戰4連勝。賽後陳懷安就表示，「不知道為什麼助攻這麼多，我在場上就是做好該做的事。」

日前海神後場指揮官布銳克曼無預警自請離隊，也讓外界對於這支南霸天勁旅的後場戰力憂心，不過繼兩天前以12分、7籃板、11助攻、4抄截，包括單場正負值高達「+20」幫助球隊擊敗台北台新戰神後，今日陳懷安又繳出15分、6籃板、14助攻，單場正負值「+14」的精彩表現，幫助海神撂倒雲豹，拿下近期2連勝。

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此戰傳出聯盟單場最高的14次助攻，陳懷安表示，「因為射手群表現很好，洋將在擋拆配合上也很棒，他們知道我喜歡傳球，因此會注意我的傳球，我也不知道怎麼會這麼多助攻，就是在場上做好該做的事。」

海神此戰贏球後目前例行賽戰績為7勝4敗，目前落後排名1、2位的新北國王與福爾摩沙夢想家(兩隊彼此無勝差)僅有1場勝差，雲豹則是苦吞近期4連敗，目前戰績3勝7敗僅優於新竹御嵿攻城獅排名倒數第2位。

▲陳懷安近兩戰表現大爆發。（圖／TPBL提供）