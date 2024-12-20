布銳克曼離隊後首戰海神贏了！　陳懷安單場狂送14助攻平聯盟紀錄

▲海神艾德此戰攻下24分、13籃板，領軍擊退雲豹。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃南霸天高雄全家海神，日前面臨陣中明星控衛「磚塊人」布銳克曼無預警自請離隊狀況，本周僅有兩名洋將應戰情況下，20日在主場面對台啤永豐雲豹，海神諸將打出驕傲一役，除了艾德拿下全隊最高24分、13籃板，扛起先發主控大任的陳懷安，更是連兩戰繳出好表現，此戰攻下15分、6籃板，外帶追平聯盟單場最高的14次助攻，海神最終105比95擊敗雲豹，寫下兩軍對戰4連勝。

日前布銳克曼無預警自請離隊，引發球迷諸多討論，加上另一名主戰洋將威勝手傷骨裂，本周海神僅剩艾德、摩爾斯應戰。

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但海神連續兩戰「本土當自強」，此戰面對綠衫軍雲豹來訪，上半場擔任主控的陳懷安就送出8次助攻，加上艾德前兩節拿下16分，摩爾斯與蘇文儒也都有雙位數得分進帳，讓海神取得57比41的大幅領先。

▲陳懷安頂著布銳克曼離隊空缺，此戰傳出追平聯盟單場最高14助攻。（圖／TPBL提供）

雲豹第3節由「金牌狀元」林信寬領軍反攻，個人單節包辦10分，但此節尾聲胡瓏貿強勢3分打，又讓海神3節打完穩住氣勢。

末節雲豹王牌主控高錦瑋、王皓吉連續3記三分彈破網，雲豹一度追到7分差，但此時海神多位主力蘇文儒、艾德以及陳懷安輪番跳出取分，終場前2分26秒，此戰手感火燙的海神射手吳曉謹三分球破網，幫助球隊重回11分領先優勢，比賽勝負就此底定，最後關頭摩爾斯再補上精彩爆扣，海神最終就以10分之差贏球，本季對戰雲豹取得4連勝。

海神此戰先發5人得分全數達雙位數，艾德拿下24分、13籃板，陳懷安15分、6籃板，外帶追平聯盟單場最高14次助攻，蘇文儒18分、7助攻、3抄截，吳曉謹三分球6投5中拿下15分，摩爾斯則有16分、12籃板。

反撲無果吞敗的雲豹方面，高錦瑋拿下24分、2助攻、3抄截，克羅馬29分、8籃板、7助攻、3抄截，林信寬14分、5籃板、3抄截。

▲雲豹高錦瑋砍下24分，但仍苦吞對戰海神4連敗。（圖／TPBL提供）