快訊／精英獎年度最佳男、女運動員出爐　唐嘉鴻、林郁婷獲獎

▲113年體育運動精英獎「年度最佳女運動員獎」由台灣拳后林郁婷拿下。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜奕君／台北報導

113年體育運動精英獎20日進行年度頒獎典禮，壓軸登場的年度最佳男運動員、年度最佳女運動員獎項得主也正式出爐，其中年度最佳男運動員由體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻拿下，至於年度最佳女運動員則毫無意外，由「台灣拳后」林郁婷獲獎。

本屆最佳男運動員傑出獎，有射擊李孟遠、體操唐嘉鴻、桌球高承睿、帕運桌球程銘志、帕運跆拳道蕭翔文等人入圍。

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年度最佳男運動員最終由唐嘉鴻獲獎，這位巴黎奧運體操單槓項目銅牌得主，也勇奪本年度男子運動員最高殊榮。

最佳女運動員傑出獎則有桌球田曉雯、拳擊吳詩儀、桌球林姿妤、拳擊林郁婷、拳擊陳念琴入圍。最終林郁婷不負眾望，拿下年度最佳女運動員獎。

林郁婷表示，「我要先感謝我的媽媽，沒有媽媽生出我，我也不會站在這邊，另外就是我的曾自強教練，很高興能接下教練手中的接力棒，在巴黎奧運拿下金牌。蘇格拉底曾說，經歷風雨才能成就人生，只要內心足夠強大，就能夠戰勝一切，2024年對於我或是台灣來說，都是非常驚奇的一年，我相信2025年一定會更好！」

另外，3屆帕運桌球好手程銘志，則拿下本屆「最佳運動精神獎」肯定，程銘志表示，「有拿到獎，沒有白跑一趟！這次團隊的默契變得更好，是最大的收穫。」

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻拿下本屆精英獎「年度最佳男運動員」獎項肯定。（圖／記者湯興漢攝）