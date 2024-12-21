CBA中華職籃和現今雙職籃差別？　雷克斯：以前只有宏國花錢行銷

▲前CBA中華職籃傳奇球星雷克斯，今日特別到場觀看寶貝兒子雷蒙恩比賽。（圖／戰神提供）

記者杜奕君／台北報導

前CBA中華職籃宏國象傳奇球星雷克斯，21日特別現身台北台新戰神主場和平籃球館，觀看寶貝兒子，也是本季TPBL職籃選秀狀元雷蒙恩對上新北國王比賽。首度從美國來台親自觀戰，雷克斯也透露過往CBA中華職籃，和目前台灣雙職籃最大差異。雷克斯表示，「有很大的不同，以前我在CBA時沒有這麼好的球場，除了宏國願意花錢做公關行銷，其他球隊不願意花錢做這些。」

昔日曾是CBA職籃人氣球星的雷克斯，有寶貝兒子雷蒙恩繼承籃球衣缽，雷蒙恩本季以選秀狀元身份加盟戰神效力，近期連續4戰個人得分上雙，整體表現相當火燙。

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利用美國聖誕假期將近，雷克斯也特別飛來台灣，為寶貝兒子應援加油打氣，也擔任此戰的主場開球嘉賓。首度來到TPBL職籃觀戰，雷克斯也點出過往CBA職籃和目前台灣雙職籃的最大不同之處。

雷克斯說，「過去我打球時，沒有現在(指和平館)這麼好的球場，加上過去宏國雖然行銷公關做得很好，但其他球隊不願意花錢在這一塊上，但現在台灣的職籃球隊在行銷上面都很願意投入資源，這是很大的不同。」

▲雷克斯認為目前台灣雙職籃與以前的CBA中華職籃有很大不同。（圖／戰神提供）