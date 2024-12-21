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快訊／「李雅英師妹」加盟台籃　富邦勇士宣布簽下金子仁

▲「李雅英師妹」金子仁正式加盟富邦勇士。（圖／富邦勇士提供）

▲「李雅英師妹」金子仁正式加盟富邦勇士。（圖／富邦勇士提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃台北富邦勇士，21日宣布簽下本季第3位南韓人氣啦啦隊女神金子仁，身為「李雅英師妹」的她，預計於12月28日站上富邦勇士應援台，與Angels們一同參與「歐巴～撒拉嘿勇사랑해요」韓國主題周，和平籃球館將再度掀起韓式熱浪。

擁有火辣身材、天使般臉蛋的子仁，過往曾是NC恐龍啦啦隊的一員，也曾擔任足球大邱FC的啦啦隊，更是李雅英的師妹，今年10月子仁受邀參加臺北時裝周，讓許多熱情的粉絲們留下深刻印象。

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即將在勇士主場應援舞台初登場的子仁表示，「很興奮能加入Angels大家庭，自己每天都很努力地在準備應援，希望將自己最好的一面呈現給大家，也非常期待現場與大家互動，請大家多多支持我們！」

Fubon Angels目前已有2名韓籍啦啦隊員南珉貞、金渡娥，如今將再添1名韓籍生力軍金子仁，3位韓籍成員將聯手19位本土啦啦隊員壯大團隊實力。即將在28、29日年底迎來的「歐巴～撒拉嘿勇사랑해요」主題周。

球團另外邀請韓國安養正官庄赤紅火箭啦啦隊鄭嘉睿、朴星垠、千昭允、劉世莉等超高人氣的啦啦隊員，將在場邊應援陪伴大家度過年底假期，兩日門票火熱販售中！
 

關鍵字： 金子仁富邦勇士李雅英PLG台籃

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