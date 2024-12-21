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快訊／鷹吉變「艾吉」　台啤雲豹宣布簽下前NCAA籃板王

▲台啤雲豹宣布簽下上季曾效力獵鷹的禁區悍將艾吉。（圖／台啤雲豹提供）

▲台啤雲豹宣布簽下上季曾效力獵鷹的禁區悍將艾吉。（圖／台啤雲豹提供）

記者杜奕君／綜合報導

上賽季還效力台南台鋼獵鷹，並以「鷹吉」為登錄名，這位昔日曾為NCAA全美籃板王的好手，21日正式由台啤永豐雲豹宣布簽下，並更改為艾吉(Egidijus Mockevicius)的全新名字。這位禁區悍將過往曾是台啤主力洋將克羅馬在法甲聯賽的隊友，艾吉也喊話相當期待和克羅馬再次聯手。

台啤永豐雲豹今(21日)宣布正式簽下立陶宛籍中鋒艾吉，球團營運長顏行書表示，「艾吉最讓我印象深刻的，就是他擅於爭搶籃板的特性，以及懂得如何跟本土球員配合，相信他的到來，能夠最大化球隊的籃板鞏固能力！」

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艾吉身高208公分，大學時效力NCAA一級的伊凡斯維爾大學(University of Evansville)，其中大四賽季場均抓下13.9籃板也拿下當年度NCAA全美籃板王，職業生涯大多歐洲各國聯賽征戰的他，曾在2019年入選FIBA世界盃歐洲預選賽立陶宛代表隊，並於2023-24賽季季中加入臺南台鋼獵鷹，出賽12場就有11次得分籃板雙十的表現，並場均繳出13.8分13.9籃板2.2抄截1.8阻攻的優質數據。

雲豹團隊籃板數目前排行聯盟尾段，對於籃板能力優異的艾吉加入，球團營運長顏行書說，「選擇補進艾吉的一大原因，就是希望他來補足團隊目前籃板數較少的狀況，另外他過去曾經和克羅馬同隊並肩作戰過，磨合上我相信會比較快，看好目前陣中洋將組合後續的化學效應！」

艾吉已於今日清晨抵台，他興奮的表示：「很感謝有這個機會再次回到台灣打球，克羅馬是我之前在法甲聯賽的隊友，我非常期待和他再次聯手，也會努力完成教練團賦予的任何任務，並全力抓下每顆籃板，豹迷我們相約球場見！」
 

關鍵字： 艾吉台啤永豐雲豹克羅馬Egidijus Mockevicius鷹吉TPBL台籃

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