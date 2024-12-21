剛拿NBA盃冠軍就被打爆！　公鹿慘輸聯盟龍頭騎士23分

記者杜奕君／綜合報導

日前才剛剛風光拿下隊史首座「NBA盃」季中錦標賽冠軍，密爾瓦基公鹿21日卻被當前聯盟例行賽龍頭克里夫蘭騎士給狠狠上了一課。騎士王牌球星「蜘蛛人」米歇爾(Donovan Mitchell)全場狂砍27分、4籃板、6助攻、2抄截，加上團隊共6人得分上雙，讓「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)的33分、14籃板、3助攻、3抄截徒勞無功，最終騎士就以124比101痛宰公鹿。

▲騎士米歇爾領軍在主場痛宰公鹿。（圖／路透）



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公鹿風光捧起2024-25賽季NBA盃冠軍後首戰，就作客挑戰強敵聯盟龍頭騎士，此戰騎士毫不留情，開賽就取得領先優勢，次節更是憑藉凶猛火力，單節海灌40分，上半場打完就建立69比51的大幅領先。

反觀公鹿在少了因腿傷勢缺陣的神射主控里拉德(Damian Lillard)之後，僅能靠著希臘怪物安戴托昆波一人苦撐，但落後幅度不斷擴大情況下，末節公鹿甚至早早撤下所有主力陣容，最終騎士就以23分之差痛宰季中錦標賽冠軍得主公鹿。

此戰騎士共6人得分達雙位數，除了一哥米歇爾出賽27分13秒就砍下27分、4籃板、6助攻、2抄截之外，賈蘭德(Darius Garland)也貢獻16分、4籃板、5助攻。

公鹿安戴托昆波則是砍下全場最高33分、14籃板外帶3助攻、3抄截，米德爾頓(Khris Middleton)此戰雖然復出替補砍下14分、3籃板、3助攻，但公鹿全場打來有氣無力，最終騎士輕鬆拿下3連勝，目前24勝4敗戰績仍高居聯盟例行賽首位。至於公鹿則是14勝12敗，排在東區第6位。

▲剛剛拿下「NBA盃」冠軍的公鹿與安戴托昆波，被聯盟龍頭騎士好好上了一課。（圖／路透）