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快訊／才打7分鐘就傷退！　熱火「士官長」巴特勒傷勢曝光

▲熱火巴特勒、雷霆威廉斯、吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／路透）

▲熱火巴特勒對上雷霆之戰只打7分19秒就因腳踝傷勢退場。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

邁阿密熱火21日主場迎戰奧克拉荷馬雷霆，日前在「NBA盃」最終決賽爭冠失利的雷霆，此戰鐵了心要拿南灘軍團開刀，在威廉斯(Jalen Williams)砍下33分、6籃板、4助攻，吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)25分、7籃板、4助攻領軍下，雷霆104比97輕取熱火，且熱火王牌球星「士官長」巴特勒(Jimmy Butler)開賽僅打7分鐘，就因左腳踝扭傷退場。

熱火今日主場迎戰強敵雷霆來訪，熱火頭號球星「士官長」巴特勒在首節僅打7分19秒，一次和雷霆多特(Luguentz Dort)爭搶球時，不慎造成左腳踝扭傷退場，隨後熱火球團也宣布巴特勒此戰將無法回歸。

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反觀日前在NBA盃冠軍賽敗給密爾瓦基公鹿的雷霆，此戰開賽就火力全開，靠著雙槍吉爾吉斯-亞歷山大與威廉斯出擊，而熱火在王牌傷退情況下，僅能靠著「英雄哥」希洛(Tyler Herro)火力苦撐，雷霆在半場打完取得50比47領先。

下半場開打後，熱火一波12比0猛攻，一度逆轉以61比58超前，但隨後雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大開始上演飆分秀，單節獨拿13分進帳，也帶領雷霆3節打完重新取得11分領先優勢。

末節熱火仍不放棄追分，但關鍵時刻雷霆雙星就是強勢跳出取分，威廉斯更在終場前1分21秒飆進關鍵三分彈奠定勝果，最終雷霆就以7分之差擊敗熱火。

雷霆全場以威廉斯拿下33分、6籃板、4助攻最佳，吉爾吉斯-亞歷山大貢獻25分、7籃板、4助攻、2抄截。

熱火方面，希洛砍下全隊最高28分外帶12籃板、4助攻、3抄截，阿德巴約(Bam Adebayo)則有17分、10籃板，至於巴特勒此戰僅打7分19秒，留下2助攻數據且得分掛蛋。

▲熱火巴特勒、雷霆威廉斯、吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／路透）

▲雷霆威廉斯(右)、吉爾吉斯-亞歷山大此戰攜手撂倒熱火。（圖／路透）

關鍵字： NBA熱火巴特勒士官長雷霆威廉斯吉爾吉斯-亞歷山大Jimmy Butler

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