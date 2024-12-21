快訊／宏國象傳奇球星雷克斯有封鎖林書豪秘訣　親自傳授雷蒙恩

▲前CBA中華職籃宏國象傳奇球星雷克斯，今日親自到場力挺兒子雷蒙恩。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

台北台新戰神21日主場迎戰強敵新北國王，近期表現火燙的戰神本季「選秀狀元」雷蒙恩，今日特別獲得自己的老爸，也是前CBA中華職籃宏國象人氣球星雷克斯到場力挺加持，雷克斯除了擔任開場嘉賓，也在賽前與兒子攜手接受媒體聯訪，雷克斯也提出該如何防守林書豪秘訣給兒子，除了不能貼得太緊，還要限制他的單場得分在20分以內。

戰神新科選秀狀元雷蒙恩，近期整體表現相當火燙，除了被拔擢成為球隊先發，個人更是連續4戰得分上雙，成為戰神相當倚賴的本土得分點。

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今日，雷蒙恩的父親，也是昔日CBA中華職籃宏國象當家中鋒的雷克斯，也特別首度到場觀戰，雷克斯笑說，「因為時差，所以自己都是在Youtube看完兒子的比賽，再傳訊息給他，提供一些需要注意的觀點。」

雷蒙恩則說，「爸爸打了很久的籃球，他能看到我看不見的細節，我非常希望能學習他的籃球知識。」

談到此戰將交手林書豪，雷蒙恩則說，「我個人很興奮能和林書豪對決！」至於老爸雷克斯則提供了防守林書豪的秘訣，雷克斯表示，「防守林書豪不能貼得太緊，跟著他就好，最好能限制他的得分在20分以內，能在15分上下最好。」