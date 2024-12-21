快訊／頭被打裂3英吋爆血　林書豪：比賽是打球不是打人

▲林書豪首節就被打到頭部大爆血，賽後仍氣憤難平。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／台北報導

即便開賽首節就遭遇頭部爆血的突發傷勢，林書豪在經過緊急包紮後，21日對上台北台新戰神之戰仍奮力繳出13分、7籃板、9助攻、3抄截、1阻攻。但賽後林書豪仍氣憤難平表示，「我們比賽是打球不是打人！裁判保護球員這件事非常重要，我在台灣已經去醫院超過10次，今天又要去了。」

林書豪此戰在首節就意外受傷，頭部被打裂當場血流不止，賽後林書豪自稱頭部左側被打裂長達3英吋傷口，賽後將去醫院緊急縫合。

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林書豪在記者會上沉痛呼籲，「我先冷靜一下，想想怎麼好好去表達，我不是要裁判偏我們這邊，或是幫助我，不可能百分之百公平，但裁判保護球員這件事非常重要，這是裁判的首要目標，我們比賽是打球不是打人！」

「大家都怕偏我這邊，或是讓林書豪有『明星哨』，但看數據對手的罰球都比我們多，對手今天的目標是打得很硬，但我們被吹了這麼多犯規，我已經被打了很多次，要去醫院縫針，我不想只說裁判這件事，但我只想好好健康的打球。」林書豪無奈的說道。

甚至林書豪也舉例，「在東超聯賽我上場，犯規就是犯規，必須要去控制身體對抗，對手去推、用手肘，我在台灣已經去醫院超過10次，今天又要去了。」

國王教頭萊恩也不滿表示，「開賽對手要打得強硬，林書豪的頭被打破流血，完全沒有對球員做保護，裁判也沒有檢視這個動作，聯盟端每年都強調保護球員，但這些事情必須執行，必須有人挺身而出保護好球員。」

▲林書豪首節頭部大爆血，但包紮後仍奮戰領軍奪勝。（圖／TPBL提供）