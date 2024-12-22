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特攻15人「上吐下瀉」掛病號　攻城獅新主帥威森領軍奪勝

▲特攻奈森，攻城獅威森、高國豪。（圖／TPBL提供）

▲攻城獅新任總教練威森。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

新北中信特攻21日在主場迎戰新竹御嵿攻城獅，此戰兩隊都是新任主帥的執教初登場，但地主特攻全隊包括教練、球員共有15人昨晚開始上吐下瀉，疑似受到腸胃型病毒影響，也讓團隊戰力受創，最終攻城獅在克拉30分、18籃板領軍，加上高國豪11分、5籃板、3助攻、3抄截，最終攻城獅93比78撂倒特攻，也幫助新任總教練威森拿下來台執教首勝。

開季至今僅打出2勝7敗，排名TPBL職籃7隊墊底的攻城獅，在日前原任總教練密特羅維奇下台，隨後沈欣漢代理執掌兵符，但球隊仍無法贏得勝利。

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日前攻城獅找來約旦男籃主帥威森執教，而中信特攻臨場調度也從總教練李逸驊改為執行教練莫米爾，因此這場比賽也是兩位新任教頭執教首戰大對決。

但特攻此戰傳出全隊從教練到球員超過15人掛病號，昨晚陸續出現上吐下瀉狀況，也讓團隊戰力大受影響，攻城獅上半場就取得雙位數領先優勢，最終以15分之差帶走勝利。

▲特攻奈森，攻城獅威森、高國豪。（圖／TPBL提供）

▲攻城獅高國豪順利幫助球隊止敗。（圖／TPBL提供）

攻城獅全場4人得分達雙位數，克拉拿下全場之冠30分外帶18籃板，米克獅14分，高國豪11分、5籃板、3助攻、3抄截，射手李啟瑋也擺脫低潮拿下10分。

反觀多人上吐下瀉的特攻，新洋將奈森拿下25分、15籃板，柯南21分、3助攻、2抄截，本土方面則以主力射手謝亞軒的10分、5籃板、8助攻、2抄截最佳。

特務軍團今日最大收穫為開箱首戰的奈森，獨攬25分、抓下15籃板、1抄截，但也出現4次失誤，奈森賽後表示，對於自己的表現不甚滿意，「以個人表現來說，我拿下25分、15籃板，但發生了4次失誤；團隊方面而言，對手在禁區裡面拿了30分，且在二波攻擊上有蠻多發揮空間，這也代表了我其實在主要工作，籃板、護框能力的部分沒有達到預期。」

▲特攻奈森，攻城獅威森、高國豪。（圖／TPBL提供）

▲特攻新洋將奈森。（圖／TPBL提供）

關鍵字： TPBL攻城獅特攻奈森高國豪威森台籃

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