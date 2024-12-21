「69大魔王」盧峻翔延長賽大爆發　領航猿讓鋼鐵人開季6連敗

▲領航猿在盧峻翔延長賽大爆發帶領下，驚險擊敗鋼鐵人。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃例行賽持續熱戰，龍頭桃園璞園領航猿21日主場迎戰開季至今一勝難求的高雄鋼鐵人，領航猿末節一度陷入12分落後不利局面，但領航猿決勝其逆轉超前，雖然鋼鐵人劉承彥關鍵三分彈將比賽逼入延長，不過延長賽領航猿一哥盧峻翔大爆發連拿9分，加上李家慷4罰俱中，最終領航猿99比96拿下勝利，也讓鋼鐵人開季至今6戰全敗。

這場「龍頭vs.爐主」之戰，開賽雙方一度呈現拉鋸，但領航猿在第2節靠著伯朗投進4顆三分球獨拿14分，領航猿半場以51比40領先。

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但年輕的鋼鐵人軍團從第3節起開始反撲，陳范柏彥與艾賽亞領軍追分，反觀領航猿卻是攻勢斷電，鋼鐵人單節打出23比13猛烈反擊，追到僅1分差。

末節鋼鐵人更是火力全開，一度領先來到81比66，不過此時領航猿總算回神，布依德與伯朗不斷領軍追分逆轉超前，但鋼鐵人後衛劉承彥在終場前26秒投進追平三分彈，雙方加班進入延長賽。

但延長賽領航猿盧峻翔找回一哥霸氣，個人連拿9分帶領地主隊取得領先，加上李家慷連續罰進4球，最終領航猿就在延長賽以3分之差氣走鋼鐵人。

領航猿主帥卡米諾斯賽後表示，「這是一場艱難的比賽，球隊出現許多問題，但最後5分鐘拿出成熟心態面對，很開心最後是這樣的結局。」

延長賽扛起勝負的盧峻翔則說，「一定會遇到手感不佳的比賽，但遇到了就是去面對，用成熟心態來解決問題。」

此戰領航猿以伯朗拿下27分最高，另有10籃板、2抄截、2阻攻，盧峻翔18分、6籃板、7助攻，布依德15分、15籃板，李家慷13分。

開季6連敗，排名持續墊底的鋼鐵人方面，主控艾賽亞傷癒回歸就繳出30分、16籃板、8助攻，可惜最後兩次嘗試追平三分球出手都未能命中，陳范柏彥16分，喬迪則是15分、18籃板。

▲鋼鐵人功虧一簣苦吞6連敗，本季首勝還得再等等。（圖／PLG提供）