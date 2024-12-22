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咖哩大爆發！柯瑞單場飆7記三分彈轟31分　勇士終止3連敗

記者杜奕君／綜合報導

前役慘敗「51分」的金州勇士，22日作客明尼蘇達拿灰狼開刀，勇士一哥「咖哩大神」柯瑞(Stephen Curry)全場轟進7顆三分球拿下31分、10助攻，也率領灣區大軍在決勝期甩開灰狼，最終以113比103贏球，順利終止3連敗。

上一戰不僅球隊慘敗，身為勇士王牌球星的柯瑞全場更是失準僅拿兩分，可說是面子、裡子雙輸。但此役柯瑞展現強烈企圖心火力全開，首節就率隊取得雙位數領先優勢。隨後柯瑞持續火燙手感，勇士在次節先拉出10比0攻勢，半場打完勇士已經以50比37大幅領先。

上半場團隊命中率不到3成的灰狼，在第3節終於復甦，主戰第六人里德(Naz Reid)一度獨拿10分，將落後縮小來到1分。末節開打後灰狼更是一度取得逆轉超前。

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灰狼少主「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)決勝期再度殺出搶分，此時柯瑞神射再現，終場前2分9秒關鍵三分球，讓勇士重新回到雙位數領先，比賽勝負也就此底定，最終勇士就以10分之差攻破灰狼主場，順利終止3連敗。

勇士此戰5人得分達雙位數，柯瑞拿下31分、3籃板、10助攻，包含三分球16投7中，傑克森-戴維斯(Trayce Jackson-Davis)15分、9籃板、2阻攻。

灰狼全隊雖有6人得分達雙位數，艾德華茲(Anthony Edwards)拿下19分、7籃板、5助攻，戈貝爾(Rudy Gobert)18分、12籃板，但灰狼無法擋住柯瑞兇猛外線火力，最終苦吞2連敗。

▲勇士柯瑞大爆發砍進7顆三分球，領軍攻破灰狼主場。（圖／路透）

▲勇士柯瑞大爆發砍進7顆三分球，領軍攻破灰狼主場。（圖／路透）

關鍵字： NBA勇士柯瑞灰狼艾德華茲Stephen Curry

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