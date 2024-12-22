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夢想家末節大爆發狂轟38分　逆轉贏球斬斷海神2連勝

▲夢想家帕奇爾、林俊吉、貝奇，海神艾德、于煥亞。（圖／TPBL職籃提供）

▲夢想家帕奇爾幫助球隊斬斷海神近期2連勝。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

即便上半場處於5分落後局面，但福爾摩沙夢想家展現本季問鼎隊史首冠的強大氣勢，22日遠征港都挑戰高雄全家海神之戰，末節團隊爆發狂砍38分，其中帕奇爾單節獨拿15分，全場20分、11籃板，加上球隊一哥林俊吉轟下21分、4籃板、4助攻，最終夢想家以97比84攻破海神主場，強勢收下4連勝。

此戰夢想家兩大主力蔣淯安、張宗憲依舊因傷缺陣，開賽海神進攻大當機，前5分半鐘一度僅拿兩分，也讓夢想家打出7比2領先優勢。所幸隨後海神諸將開始回神，艾德禁區強勢3分打得手逆轉以兩分超前。

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▲夢想家帕奇爾、林俊吉、貝奇，海神艾德、于煥亞。（圖／TPBL職籃提供）

▲海神艾德再度繳出15分、16籃板穩定數據。（圖／TPBL職籃提供）

隨後兩軍開始激烈拉鋸，于煥亞三分彈破網，但隨後夢想家也靠馬建豪壓哨三分彈命中，雙方首節打完戰成21平。

第2節雙方都呈現進攻當機狀況，但海神本季表現大爆發的蘇文儒單節獨拿8分，加上夢想家團隊整節僅有14分進帳下，半場打完海神40比35領先。

但下半場開打後，夢想家迅速校正回歸，3節打完重新握有兩分超前。末節夢想家更是靠著雙洋將帕奇爾、貝奇領銜飆分，夢想家單節團隊狂轟38分，最終就以97比84斬斷海神近期2連勝。

▲夢想家帕奇爾、林俊吉、貝奇，海神艾德、于煥亞。（圖／TPBL職籃提供）

▲夢想家林俊吉砍下全場最高21分。（圖／TPBL職籃提供）

夢想家全場以林俊吉拿下21分、4籃板、4助攻最佳，帕奇爾20分、11籃板，貝奇19分、8籃板、4抄截。

海神雖有5人得分上雙，但下半場防守端無法阻擋對手猛烈攻勢，此戰艾德拿下15分、16籃板，摩爾斯13分、11籃板，于煥亞也有11分進帳，陳懷安10分、6助攻，蘇文儒也有10分、6籃板、2抄截。

▲夢想家帕奇爾、林俊吉、貝奇，海神艾德、于煥亞。（圖／TPBL職籃提供）

▲海神射手于煥亞替補貢獻11分。（圖／TPBL職籃提供）

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