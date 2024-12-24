尋找下一個阿巴西！　日本素人籃球圓夢企劃開跑

▲職籃人氣球星阿巴西，與LP舉辦素人籃球圓夢企劃。（圖／LP提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣籃壇人氣球星「黑豹」阿巴西，本賽季挑戰日本職籃B.League，加盟秋田北部喜悅效力。LP美國專業運動防護品牌攜手阿巴西舉辦「LPx阿巴西日本素人圓夢企劃」，希望找尋多素人球員參加海選，最終脫穎而出的參賽者將於12月29日進行決選，爭取2025前往日本秋田與阿巴西共同訓練的難得機會，並親身感受B.League日本職業籃球賽事的現場氛圍。

為了鼓勵更多愛好籃球的運動者，LP美國專業運動防護品牌攜手旅日籃球好手阿巴西，共同舉辦「LPx阿巴西日本素人圓夢企劃」，並邀請同樣熱愛籃球的筆者莫里斯與知名球評小胡，擔任本次企劃的夢想導師。

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此活動吸引了眾多素人球員參加海選，最終脫穎而出的參賽者將於12月29日進行決選，爭取2025前往日本秋田與阿巴西共同訓練的難得機會，並親身感受B.League日本職業籃球賽事的現場氛圍。

此次圓夢計畫旨在透過阿巴西的國際經驗，讓台灣籃球愛好者接觸不同文化的籃球氛圍，提升自身技能與比賽理解能力，並體驗日本專業籃球訓練環境。

入圍決選的球員將接受以NBA規格進行的體能檢測與比賽對打測試，並由一支豪華評審團進行評估，包括：知名籃球球評 林冠綸、莊敬高職女籃總教練吳敏賢、萬能科大籃球隊教練吳奉晟、中華男籃技術教練 JACK及阿巴西經紀人呂龍麒共同擔任。

評審團將從技術、體能、比賽表現等多個層面進行嚴格評選，最終選出二名優勝者，最終入選者將獲得由LP提供全額贊助前往日本秋田的資格，與阿巴西一同進行職籃等級的專業訓練，並將前往秋田喜悅主場觀賞B.League賽事，親自感受日本職業籃球的氛圍。

LP品牌代表表示，此次合作不僅是一次籃球技能的交流，更是一場文化與夢想的激盪，希望透過阿巴西的經歷和專業能力，激勵更多人熱愛籃球、實現夢想，並將台灣籃球推向國際。

「LPx阿巴西日本素人圓夢企劃」不僅是一次突破自我的機會，更是一段難忘的籃球旅程。12月29日的決選即將揭曉最終的幸運球員！

